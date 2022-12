Llegada de planta de Tesla en México cambiará la industria automotriz por completo

En las últimas semanas se ha dicho que Tesla anunciará formalmente que invertirá entre 5 mil y 10 mil millones de dólares en una planta que abriría en Nuevo león.

Por lo que de acuerdo a expertos en el campo lo anterior acelerará los proyectos de electromovilidad en México, así como la proveeduría para atender este mercado.

Así mismo, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que se reunió con Kevin P. Clark, presidente y CEO de Aptiv, autopartera que desarrolla tecnología para movilidad sustentable, autónoma y eléctrica quién le informó que la empresa seguirá invirtiendo en el país.

“A México lo posicionaría muy bien tener una armadora como Tesla, que produce coches eléctricos”, declara Manuel Montoya Ortega, presidente en la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz.

También la instalación de una planta por parte de Tesla en Nuevo León “aceleraría más el proceso de movernos hacia la electrificación, porque la producción (de vehículos) en México es solamente para exportar a Estados Unidos”, afirmó.

“Aquí se puede establecer sin problema (una planta de Tesla), no sé si lo vayan a hacer, pero no creo que haya ningún obstáculo para que no lo hagan en Nuevo León o cualquier otra parte de México”, declaró.

En Nuevo León se arman coches y camiones y se fabrican autopartes, también está pasando que las empresas de autopartes se están transformando para producir partes para vehículos eléctricos, explica Montoya Ortega.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk ‘busca activamente’ un CEO de Twitter para reemplazarlo

Más compañías de autopartes están llegando a establecerse en Nuevo León y en México: “Varios proveedores de Tesla se han establecido aquí en Nuevo León y en su alrededores para atender a la planta de Austin”.

Hoy no tenemos una armadora encargada de manufacturar vehículos eléctricos en Nuevo León, pero “está atendiendo al mercado de los eléctricos desde aquí y hay otras plantas que ya están fabricando vehículos eléctricos”, señala el director del Clúster Automotriz de Nuevo León.

“Hay una empresa que se estableció aquí, que se llama Quantum que hace el cerebro electrónico y está suministrando a Tesla. Otras empresas como Nemak están haciendo cabezas de motor y monoblocks y componentes para vehículos eléctricos en García para suministrarle a varios fabricantes”, expresa.

En su momento, Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, dijo a Forbes México que cinco empresas están fabricando asientos, sensores, cámaras y el cerebro del vehículo eléctrico de Tesla; además, una docena más de proveedores analizaban traer de Asia sus operaciones para fabricar algún producto a la compañía de Elon Musk.

El 22 de octubre pasado, Elon Musk visitó Nuevo León, donde se le vio muy cerca de la primera dama del estado, Mariana Rodríguez Cantú, y platicando con el subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía del estado, Emmanuel Loo.

El 26 de abril, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo una gira de trabajo por Texas y visitó la fábrica de Tesla ubicada en Austin para refrendar un acuerdo que le permite a la armadora de vehículos eléctricos exportar sus vehículos y productos a través del Puente Colombia.

“Venimos a refrendar este acuerdo, de que todo el ensamble, productos y toda la exportación de carros que se hacen en California y en Texas (de Tesla) van a cruzar por el Puente Colombia”, declaró el mandatario.

Se supo que en el primer trimestre de 2023, el gobierno de Nuevo León hará un anunció de inversión ligado a Tesla, empresa propiedad de Elon Musk.

Forbes México buscó a los funcionarios de la Secretaría de Economía de Nuevo León para confirmar el plan de fabricación de vehículos eléctricos por parte del dueño de Twitter, SpaceX y The Boring Company, sin embargo no respondieron.