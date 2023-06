Piden a empresas coreanas echar mano de proveeduría local

El empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez demandó que, con las inversiones coreanas en la entidad, haya una apertura hacia la proveeduría mexicana, como al desarrollo de gente con habilidades gerenciales.

Agregó que, luego de una reunión entre varios empresarios del sector manufacturero, llegaron a la conclusión de que las empresas coreanas no son como las americanas o las europeas que llegan y ayudan al entorno, es decir, buscan productos y servicios con la gente local.

Detalló que en el caso de las empresas coreanas, se dan trabajo a ellos mismos, aunque la compañía esté en Monterrey, Querétaro o cualquier otra ciudad, contratan como proveedoras a empresas coreanas.

“No se vale, si vienes a un país, vienes a instalarte y dar negocio para todos, no solamente para ustedes mismos, los coreanos lo único que hacen es consumir electricidad, agua, recursos humanos, aprovechan la cercanía con Estados Unidos y pagan sueldos, pero no están desarrollando ni incluso talento para que el día de mañana los mexicanos lleguen a tener los puestos de los altos mandos dentro de las empresas coreanas, lo que no sucede con las empresas americanas o europeas”, aseguró.

Ante ello, dijo que están preparando una carta para enviarla al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, en la que se pide que las empresas coreanas se abran al desarrollo de proveedores y de su gente interna. Agregó que la derrama económica se tiene que hacer aquí y desarrollar proveedores mexicanos.