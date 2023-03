Piden hoteleros mejorar transporte e infraestructura en Saltillo

Mejoras en el transporte público e infraestructura, así como la reactivación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe demandó ayer la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, a fin de elevar la competitividad de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

El vicepresidente de la AMHMC, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, recordó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ubica a Coahuila en segundo lugar nacional, sin embargo, destacó que la región tiene áreas de oportunidad en los citados temas.

Indicó que el transporte está quitando competitividad, “pues los trabajadores están llegando tarde a sus empleos porque no pasa la combi, hay menos unidades, no respetan las señales y otras van con exceso de velocidad”.

Señaló que no está pasando el transporte y cada vez hay menos unidades. “La queja no es contra una ruta, sino contra todas; algunas rutas no son las adecuadas, mientras que los usuarios están a la espera de que pasen las unidades”, añadió.

El empresario hotelero comentó que a lo anterior se suman las malas condiciones en que están algunas calles, con bordos en todos lados.

“En el caso del bulevar Venustiano Carranza no se ha concretado el plan de que tenga cuatro carriles de ida y tres de vuelta, a pesar de que ha pasado un año y tres meses de este planteamiento, cuando hay horarios como el de las 18:00 horas en que se satura y no hay vialidades alternas.

“Tenemos que hacer algo, mantener las calles en buen estado. Este bulevar tiene que ser de cuatro carriles, guste o no les guste, ya no somos pueblo, lo decimos por la competitividad”, apuntó.

Finalmente, Dávila Rodríguez dijo que con la llegada de Tesla a Santa Catarina, es factible el proyecto del tren suburbano, pero también lo debe ser el tema del aeropuerto. “Hoy no se tiene un vuelo de Saltillo a México, aunque es más factible uno Ramos Arizpe-Austin porque es donde está la otra planta de Tesla”, aventuró.