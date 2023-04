Publican en DOF declaratoria de quiebra de AHMSA

Este sindico tomaría posesión de la empresa con el objetivo de reestructurar ordenadamente la situación económica que prevalece en la empresa, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado, explicó la jueza en entrevista con VANGUARDIA.

“Como recordarán el 10 de marzo fuimos a la empresa, pero debido a que no había luz no se pudo hacer nada; no obstante, a ellos se le hizo un requerimiento a fin de que proporcionara cierta papelería, cierta información”, señaló.

Para este martes, la jueza Rodríguez Alvarado de nueva cuenta encabezará una diligencia para que el delegado del sindicato, Óscar Fernández Prado tome finalmente la posesión de la acerera.

Lográndose esto y en base a lo dispuesto por los artículos 11 tercer párrafo, 197, 200, 201, 202, y 371 de la Ley de Quiebras y Suspensión de pagos, se autoriza al sindico “solicitar al juez autorización para la contratación inmediata de créditos y financiamiento indispensables para mantener la operación de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación de la quiebra, donde el juez podrá autorizar si se amerita y resultaren convenientes para la conservación de la empresa, la constitución de garantías que resulten procedentes si así fuera solicitado por el síndico”.