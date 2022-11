¿Sin dinero antes de que llegue la quincena?... cómo funciona el Adelanto de Nómina, cuánto te prestan y cuáles son sus beneficios

Sufrir por estirar el dinero de quincena a quincena o pago de nómina, es algo frecuente entre la población mexicana. Según datos de la encuesta Global Investor Pulse, el dinero es la principal causa de estrés en el país.

El reporte Bienestar financiero México 2022, elaborado por Invested, arroja que los trabajadores pasan en promedio cerca de 15 horas al mes preocupados por temas financieros, entre las principales causas se encuentra los dependientes económicos, las deudas, gastos médicos y del día a día.

Por su parte, la consultora Mercer indica que uno de cada 10 trabajadores se sienten abrumados por su situación financiera o sus deudas, mientras que 72% de ellos reporta que vive al límite entre quincenas.

Ante este escenario existen múltiples productos financieros que pueden ayudar a sobrellevar gastos e imprevistos económicos de los trabajadores, entre ellos el adelanto de nómina.

El también conocido como servicio salario on-demand es un esquema de liquidez financiera rápida que permite a empresas dedicadas a este rubro a realizar alianzas con empresas para ofrecer préstamos que van vinculados directamente al monto de nómina del trabajador.

A través de este modelo financiero, los trabajadores pueden acceder de manera inmediata a su sueldo o una parte proporcional, según la entidad financiera a la cual pagan una comisión que va de 39 a 59 pesos, al llegar el día de pago la cantidad prestada es retenida.

“El adelanto de nómina, el anticipo es proporcional a tu sueldo ya sea diario o periódico y permite pagar cosas de primera necesidad como luz, agua, teléfono o una recarga de tiempo aire” explicó Aroldo Dovalina, director general de Paynom.

En qué momento pedir un adelanto de nómina

La población mexicana obtiene crédito informal a través de préstamos familiares o conocidos; principalmente es destinado en gastos del hogar, comida, pago de servicios, gastos médicos y atención a emergencias, según datos del estudio: “El crédito en México: productos, instrumentos y evolución”, elaborado por la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV).

El servicio de adelanto de nómina está diseñado como un aliado del bolsillo de los trabajadores que buscan liquidez para este tipo de destinos, debido a que permite a los usuarios acceder a un producto financiero adecuado a sus necesidades económicas y evita que éstos adquieran un préstamo de mayor monto que pueda producir un sobreendeudamiento.

“Muchas veces tienes la necesidad de pagar algo menor a mil pesos, pero tienes acceso a un crédito de 5 mil, la institución te incentiva y lo acabas tomando, con el adelanto de nómina tomas únicamente lo que requieres para cubrir la necesidad financiera” explicó Aroldo Dovalina, director general de Paynom.

Por otro lado, Oliver Babini, director de DEY, explicó que el modelo on-demand es una herramienta que evita el corte o recargos al sobrepasar la fecha límite de pago en los servicios.

“Es muy alto el índice de personas que terminan pagando servicios como luz, agua, telefonía después de la fecha límite porque no coinciden las fechas de pagos con la quincena y acaban costeando recargos que no deberían”, enfatizó el directivo de DEY.

Instituciones como BBVA catalogan el servicio on-demand como una solución financiera a corto plazo, por lo que recomienda utilizarlo de manera puntual para algún imprevisto financiero y no verlo como un método de financiamiento a mediano o largo plazos.

El servicio de adelanto de nómina es una buena alternativa para obtener liquidez, no obstante para acceder a un bienestar financiero es necesario planear el destino de los ingresos, esta acción facilitará el ahorro y la formación de un fondo de emergencia el cual pueda hacer frente ante una situación inesperada sin desestabilizar las finanzas.

El estudio de Invested puntualiza, que 47% de la población tiene conocimiento de sus gastos y 59% conoce el desglose total de sus ingresos. Mientras que el porcentaje de personas que no cuentan con una reserva de emergencias o bien, ésta puede ser insuficiente, es considerable al representar 28.10% mientras que 20.90% tiene un mes o menos de reserva.

Por otro lado, 41% destina de 20% a 50% de sus ingresos mensuales a pago de deudas y solo un 13% declaro no tener alguna deuda.

¿Qué es el anticipo de nómina?

Un anticipo de nómina es un acuerdo financiero entre un empleador y un empleado. Al solicitarlo, se te deposita la cantidad deseada para que puedas enfrentar tus gastos y el importe recibido será descontado de tu próximo sueldo. El anticipo es un dinero que por derecho te corresponde, es un salario devengado por el trabajo que desempeñas y que se puede pedir antes de la quincena o fecha de pago.

¿Cuál es la diferencia de un préstamo o crédito de nómina?

Es un producto bancario con características que no varían mucho de las de un préstamo personal, como el tipo de interés y se aplica una comisión por apertura. Aunque el importe a solicitar puede ser más elevado, también es la deuda que se obtiene.

¿Por qué solicitar un anticipo de nómina?

Conveniencia y flexibilidad. Un adelanto de nómina es más conveniente, flexible con el monto y las tasas de interés, en comparación con un préstamo. Al deducirse de las nóminas futuras, se facilita el reembolso, ya que no debes tener un ahorro aparte para poder pagarlo.

Emergencias inesperadas. Una enfermedad repentina o una hospitalización pueden desviar tus gastos. En esos momentos, en lugar de dividir los depósitos a plazo fijo o tomar un préstamo de emergencia con una tasa de interés alta, un adelanto de nómina se vuelve la mejor opción. Esto ayuda a evitar grandes recortes de gastos en el futuro.

Reembolso fácil. Un crédito personal viene con fechas de pago estrictas y reguladas por el banco. En cambio, el anticipo de nómina tiene un esquema de fácil devolución, ya que el pago se deduce directamente de tu próximo salario y solo se te hace un cargo en caso de utilizar el servicio.

Rápida obtención y disposición. Al contrario de la práctica en los bancos, los adelantos de nómina no requieren mucho tiempo y no son un trabajo tedioso. El papeleo para obtener la aprobación de los préstamos lleva mucho tiempo y, por lo tanto, puede que no sea la mejor opción cuando necesitas efectivo con urgencia. E

El adelanto de nómina es mucho más rápido, ya que lo puedes pedir desde Paynom, una plataforma digital que te permite establecer el monto deseado y, una vez depositado el dinero, lo puedes utilizar para pagar tus servicios, realizar aportaciones al AFORE o hacer transferencias a otras cuentas.

Beneficios del anticipo de nómina

Entre las principales ventajas de hacer uso de este instrumento financiero que tu empresa pone a tu disposición se encuentran:

La posibilidad de hacer frente a cualquier imprevisto sin obtener grandes deudas con bancos o prestamistas informales.

Rapidez de concesión.

Cuentas con el apoyo financiero de tu propio ingreso, ya que no es un préstamo ni un crédito.

Disminución de estrés.

Sin intereses o penalizaciones.

Solamente tiene costo cuando se utiliza.