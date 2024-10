Sugieren a Pemex hacer una alianza con IP para producir más

CIUDAD DE MÉXICO- “El punto es que Pemex tiene que enfocarse en sus campos principales y para el resto asociarse con alguien que los maneje, el punto clave aquí es que la empresa no puede sola, y no porque no pueda, sino porque debe priorizar los activos que den mayor factor de recuperación”.

”Los campos pequeños de Pemex tienen un promedio de recuperación de 20 por ciento, que es poco, y para llevarlos a 40 o 60 por ciento se requiere de tecnología y técnicas de recuperación más avanzadas (...) hay varias petroleras en el mundo que se dedican a eso”, puntualizó en entrevista.

En septiembre la producción exclusivamente de crudo de Pemex cerró en un millón 451 mil barriles diarios.

Contando la producción privada, la cifra apenas llega a un millón 560 mil barriles diarios, lejos de la meta de 2 millones de barriles que se planteó para este año.

Medina dijo que si la petrolera considerara una nueva ronda de “farmouts” o asociaciones con privados grande existiría un importante interés de las empresas para invertir.

”Aunque es probable que las petroleras que vengan ya no sean las que están buscando áreas de exploración, pero sí otras que podrían tener interés en desarrollar campos maduros”, explicó.

Con la reforma energética de 2013 se estableció una apertura al sector privado en el área de hidrocarburos, a través de las rondas petroleras que asignaron áreas a privados para realizar actividades de exploración y posible extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el esquema, por considerar que aún no se observaban resultados en nueva producción.

Por Diana Gante, Agencia Reforma.