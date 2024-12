Alfonso González, el saltillense que fue becado en la mejor preparatoria del mundo

Alfonso González Cano tiene 15 años y por su destacado desempeño académico obtuvo una beca para ser estudiante de Phillips Academy Andover, un colegio internado privado con casi 250 años de historia, considerada la mejor preparatoria de Estados Unidos. Estudios indican que uno de cada tres de sus estudiantes es aceptado en una de las llamadas Ivy League Schools, el selecto grupo de las mejores universidades de todo el mundo con instituciones como Harvard, Yale, Princeton o Cornell. Para Alfonso, no es difícil ni descabellado ver a los ojos y sentarse en la misma mesa de los mejores estudiantes del mundo, hijos de los empresarios más importantes y próximos líderes de grandes corporaciones. Esta es la charla que sostuvo con A La Vanguardia.

Entusiasta, alegre y con ganas de participar en cuanta actividad se le ponga al frente. Cuando tenía solo 14 años, su aspiración era la cima del mundo. Creía que su destino estaba en Saltillo por haber nacido aquí, pero pronto se dio cuenta de que era capaz de superar sus horizontes.

¿Cómo fue tu acercamiento a la Academia?

Descubrí la preparatoria porque a mí como persona me gusta siempre tirarle a lo mejor. Si voy a hacer algo, hacerlo bien. Me puse a investigar cuáles son las mejores prepas, dije ‘si me voy a ir de Saltillo, pues que sea un buen lugar’. Y salió Philips Academy entre ellas. Apliqué, lo cual fue un proceso muy difícil.

Después de haber aplicado, recibí la buena noticia de que fui admitido a los 14 años. Llevo ya un año 3 meses atendiendo la escuela y he logrado varias cosas muy padres.

Cuéntanos un poco más sobre ese proceso de admisión

Es un proceso muy difícil porque para aplicar necesitas tomar el SSAT (Secondary School Admission Test). El SSAT viene siendo como una versión más para jóvenes de secundaria de los exámenes universitarios.

Ese examen es tomado por aproximadamente 30 mil alumnos cada año de alrededor de todo el mundo. Al tomarlo te dan tu puntuación y también te dan un porcentaje para saber si eres competitivo.

Para entrar a Andover necesitas de perdido estar en el top 10. Yo quedé en el top 3 a nivel mundial y eso creo que me ayudó mucho para poder entrar.

Pero vamos a decir que te fue bien el examen y eso cuenta como un filtro. Tener un buen examen y buenas calificaciones es el primer filtro para que volteen a ver tu solicitud.

Después de eso tienes que escribir varios ensayos hablando de ti como persona, porque para ellos es muy importante, buscan admitir a los futuros líderes. Entonces ellos buscan según tus ensayos, ver tus valores, tu motivación, tus aspiraciones. Una vez que terminas de escribir tus ensayos, también tienes una entrevista en persona o en línea, en mi caso fue en línea y al acabar tu entrevista queda esperar hasta 10 de marzo.

Hay varias del mismo nivel a las que apliqué y todas sacan su resultado en 10 de marzo. A mí me emitieron en Philips Academy Andover, que es la mejor y en la segunda mejor también Philips Exeter Academy

Al ser admitido en las dos, yo escojo Philips Academy Andover por ser vista como la mejor y también porque es la que me había llamado la atención previamente, a la que yo quería entrar y gracias a Dios me admitieron.

¿Cómo fue el primer acercamiento al campus?

Cuando te dicen que sí el 10 de marzo, de hecho lo que está pasando es que tu solicitud es vista por un comité de admisiones, que por lo general consiste de varios maestros, gente que trabaja en admisiones y es toda su chamba, todos ellos ven tu solicitud y con que uno de ellos diga que no, no te admiten.

Es un proceso muy difícil, de verdad que todos tienen que estar súper de acuerdo que tú eres la persona indicada. Y ya que todos te dijeron que sí, es cuando recibes tu admisión.

A mí me admitieron. Me tocó ir a hacer un tour por la escuela, que jamás había visto. De hecho, eso fue hasta después de saber que estaba admitido, lo cual a muchos les pareció interesante porque mucha gente que busca ir allí ha deseado hacerlo toda su vida debido al prestigio de la escuela.

¿Qué consideras tú que vieron en ti? ¿Qué crees qué tienes de especial?

Primero que nada creo que fue mucha ambición.

Yo les dije desde un principio quería ir no solo por el prestigio de la escuela, sino que porque yo quiero hacer cosas grandes en mi vida y la mejor manera para aumentar mi probabilidad de llegar a hacer eso es yendo a Andover.

Creo que eso les llamó la atención. Otra cosa es mi personalidad, yo comenté que siempre me ha gustado ayudar donde pueda, mis compañeros de clase siempre les ayudaba con su tarea, explicarles cosas. Se me hace que eso también les llamó la atención, mi personalidad”.

Tu caso es particular porque estás becado, hay muchos otros alumnos que pagan por estar ahí. ¿Es así?

Sí, no es mi caso. Yo tengo una beca del 100 por ciento académica, todo va pagado.

Incluso un programa que se llama Aprendiendo en el Mundo, donde te puedes ir a estudiar un verano, sea Europa, Asia, África, cualquier parte. Inclusive yo quiero irme a España el siguiente año, a ver si se hace.

Pero sí, todo eso va completamente pagado con mi beca, incluyendo también mis clases privadas de instrumento, de tocar el piano, voz, lo que sea. Puedo tener una clase pagada cada trimestre, todo pagado gracias a mi beca.

Entonces sí, eso me benefició mucho. Y este colegio también es muy conocido por eso, si tú tienes lo que necesitas para entrar, ellos te dan todo el apoyo financiero que necesites para que puedas ir a estudiar.

¿Qué logros consideras que has tenido hasta ahora en Andover?

Al haber entrado al Phillips Academy, yo me di cuenta de que uno podía aplicar para ser presidente de clase, que por lo general es un puesto muy difícil. Son 250 alumnos, todos de los cuales son ya genios, muchos son hijos de políticos, de grandes personas de mucha influencia y tú puedes ser el que los representan.

Hay tres presidentes de clase que se eligen para representarlos todo el año. Faltaban como cinco días antes de que empezaran las elecciones y todos mis amigos me dijeron ‘aviéntate’ y decidí aventarme.

Fue un proceso duro, estuve mucho tiempo en campaña, pero al final de cuentas eran varias rondas.

En la última quedan 10 alumnos donde toda la clase se junta en un escenario donde escuchan a cada candidato dar un discurso y ya a final de cuentas de esos 10 candidatos, basado en su discurso, quedan nada más tres.

Yo logré ser uno de los últimos tres y por lo tanto presidente de clase.

Es un gran logro, fui el primero en los 243 años de la historia de la preparatoria, fue el primer mexicano en haberlo logrado y creo que es testamento de cómo nosotros, sin importar dónde venimos, podemos hacer las cosas.

En ese contexto, ¿ya estás viendo cuál Ivy League va a ser la elegida? ¿Qué aspiraciones un poco ves para el futuro en ese sentido, particularmente respecto a tus estudios universitarios?

A mí me gustaría entrar a MIT, Massachusetts Institute of Technology.

Siempre me ha llamado la atención, me encanta todo lo de la programación, entonces sí sería un súper logro para mí lograr ir a una universidad, ese prestigio también es muy conocida, entonces me gustaría entrar, me encantaría.

Philips Academy Andover manda, creo que es un 30 por ciento de todos sus alumnos van a alguna Ivy League, que es muy por encima de cualquier otra preparatoria, mandan alrededor de 90 alumnos a una Ivy League y pues es que la verdad es que sí es bastante.

Entonces yo espero poder entrar a MIT, sino Harvard, Brown. Cualquiera de las Ivy League, Stanford me encantaría también tiene un súper buen programa de track and field de atletismo, entonces también me encantaría poder ir a estudiar allá algo en ciencia computacional.

A partir de lo que estudies, ¿cuál es tu visión para servir a la comunidad?

A mí me encantaría regresar aquí a Saltillo.

Me encanta la educación aquí, creo que es muy buena, pero siempre hay que mejorar, me encantaría poder ayudar de regreso aquí con la educación, me encantaría.

Creo que en nuestra ciudad podríamos ayudar a mejorarla de varias maneras. Me gustaría hacer eso, me gustaría aplicar mi conocimiento para ayudar a los demás.

Lo que puedo hacer ahorita es inspirar a jóvenes, me gustaría de verdad que los que estén viendo esto en casa, sepan lo que hay allá afuera, que investiguen si quieren ser lo que quieran ser, que investiguen cuáles son sus opciones y que se avienten.

A veces para uno es fácil decir a veces ‘es que así me tocó a mí’, es muy fácil conformarse y la verdad es que sinceramente no es el caso, ustedes pueden hacer algo más. Yo pensaba, “a lo mejor aunque le eche todas mis ganas, yo me voy a quedar aquí”.

No sabía que había más cosas para mí y me aventé y efectivamente salió, me dio frutos.

Entonces es lo que recomiendo, aviéntense lo que ustedes tengan como meta, inténtenlo y estoy seguro de que con suficiente esfuerzo y dedicación lo pueden lograr.

Se puede mejorar Saltillo desde muchas maneras, ¿tú por cuál iniciarías?

Mi primera acción sería la educación, porque yo de verdad pienso que todo lo demás se viene arreglando con la educación.

Si nosotros logramos asegurarnos de que nuestros sistemas de educación pública sean buenas, por ejemplo como en Suecia donde la educación pública ven que la vida de cualquier ciudadano también es muy buena, se ve reflejado por esa educación.

Pienso que “muchas de las fallas” con la ciudad, que la verdad no creo que sean muchas, a mí me gusta mucho Saltillo, pueden ser remediadas con una mejor educación. También enseñarle a los jóvenes todo lo que hay para ellos, para que no nos conformemos.

Y fuera del contexto de este discurso, pero el transporte alrededor de la ciudad. Saltillo es una ciudad que viene de una industria automotriz, pero creo que mejorar el transporte público ayudaría mucho a cuánto tiempo pasa uno en el tráfico.

¿Te gustaría concluir esta charla con algún mensaje?

Si hay un mensaje que quiero enviar es que si tienen alguna meta, si quieren ser algo que por favor lo persigan, que busquen. Busquen qué puertas pueden abrirse, ábranse su camino para lograr estas metas.