Andrea Niquet: del bullying y el acoso a crear el Otakufest en Saltillo, un espacio libre y seguro para todos

La creadora y directora del Otakufest Saltillo supo sortear y salir adelante de momentos difíciles en su vida de estudiante causados por su gusto por la cultura japonesa, del anime y coleccionismo y la ignorancia o poca tolerancia social de hace años.

Y saliendo triunfante y abriendo espacios para los suyos hizo una ‘fiesta’ hasta hacerlo un negocio profesional y referente en las actividades de entretenimiento en la ciudad. Sonriente, accesible y simpática, tal como un personaje de anime es, Andrea Niquet abre sus memorias, su corazón y comparte sus deseos más ambiciosos para seguir consolidando al evento como uno de los más importantes de la ciudad.

Este próximo 17 y 18 de mayo en Canacintra, Andrea verá materializado una vez más ese sueño nacido de entre el acoso y la falta de lugares y espacios para sentirse libre. La edición 17 del Otakufest tendrá, entre otros invitados a las estrellas de doblaje invitadas son Cecilia Gispert de la serie animada ‘Candy Candy, Maggie Vera quien forma parte de ‘Las Chicas Superpoderosas’ y ‘My Little Pony’ o Rodo Balderas de ‘El Asombroso Circo Digital’ y ‘Helluva Boss’. Además de los ya conocidos eventos, también habrá los clásicos concursos de Cosplay, baile KPop, dibujo y de karaoke. Además de los concursos de Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA, Clash Royale, Yu-Gi-Oh! y One Piece Card Game. En una charla con A La Vanguardia, la originaria de Torreón, pero ‘adoptada’ por Saltillo relata como ahora es una de las referentes en entretenimiento dentro de la cultura otaku y geek de la ciudad

¿CÓMO INICIÓ LA IDEA DEl OTAKUFEST?

Estudiaba en el Ateneo Fuente. Tenía 16 años. Unos meses antes, mis amigos y yo, que siempre fuimos otakus, vimos que era muy difícil en ese hacer un evento de este tipo acá en Saltillo. Era super desconocido y raro para la gente. Yo sufrí mucho bullying en la preparatoria debido a mis gustos.

Cuando iba a Monterrey a jugar videojuegos y cartas, veía que ya estaba normalizado. Allá iba a los eventos y todo.

Yo quería traer eso a Saltillo porque mi pensamiento era de que si Monterrey está bien cerquita ¿cómo era posible que fuera tan diferente?

¿ASÍ NACIÓ?

En aquel entonces mis amigos de la prepa y yo nos organizamos para hacer un Otakufest. La idea era que fuese una fiesta. De: “todo mundo está invitado, vemos anime y nos ponemos cosplay”. Y a ver qué pasa.

Llegaron como 200 personas. Esperábamos de que 20. Llegaron 10 veces más y ahí empezamos a ver que había mucha gente como nosotros, ocultos entre las sombra. También eran otakus, pero no se podían explayar libremente y se decidió hacer un evento así.

Lo más difícil fue hacer entender que era algo serio y no una chifladura

HÁBLAME DE ESA PRIMERA EDICIÓN...

En aquel entonces mi papá trabajaba en gobierno y tenía un contacto. Nos consiguieron el Museo de la Angostura.

No sé si tenía otro nombre en ese entonces, pero nos lo prestaron así como si fuera una mini quinta. Nos lo prestaron. Hicimos flyers y lonas que se ponían en los postes de luz.

Mis amigos y yo salíamos de clases y nos íbamos a las escuelas a invitar y dar flyers. En ese tiempo eran más de foros, que de redes, igual por foros anunciamos, pero no sabíamos qué iba a pasar. Lo que sea es bueno, y fue en donde vimos potencial de Otaku en Saltillo.

¿CÓMO FUERON LAS PRIMERAS EDICIONES, CÓMO LLEGARON AL CLUB DE LEONES?

La segunda fue en el Gran Bosque Urbano. Ahí nos dejaron poner un escenario y stands. Trajimos una banda de Monterrey. Luego en el Gimnasio Municipal. El cuarto ya fue en el Club de Leones. Ahí nos quedamos por varios años.

Ya en el Club de Leones se puede considerar un gran evento porque ya vino gente de fuera a exponer. De hecho creo que la mitad de los expositores, o una buena cifra ya eran de Monterrey.

Esa vez ya trajimos las voces de la serie de Naruto, vino mucha gente de Torreón y Monterrey. La cuarta edición ya se podría consideran una convención.

¿CREES QUE MUCHOS DE LOS CHAVOS QUE ACUDÍAN SE SENTÍAN COMO REFUGIADOS O ERA MÁS ALGO EN FAMILIA?

Estoy 100 por ciento segura, empezando por mí misma y mi grupo cercano, que eran mis amigos, porque no había manera de que nos explayaremos a puertas abiertas porque éramos los raros y no se qué.

Entonces en el Otakufest te dejabas llevar de una forma muy bonita. No había nada de malo de cantar en japonés, de disfrazarte, dibujar al contrario son unas actividades recreativas muy positivas.

Ahí fue donde ya vimos que la gente lo pedía, y no solo llegaban otakus, igual llegaban punketos igual no los solías ver en ningún lado porque ellos tenían como sus lugares secretos.

Pero en el Otakufest nadie les decía nada, entonces podían llegar o los góticos, o de otro tipo de gustos de las personas que a veces pareciera que no existían.

Estoy segura de que gracias al Otakufest pudieron integrarse y estar en seguridad.

AHORA ES UN AMBIENTE MÁS SEGURO, DE NIÑOS, DE ADOLESCENTES, DE PAPÁS...

Como ya son 17 años, ya los chavos de ese entonces ya crecieron ya tuvieron familia. Así tal cual me lo han comentado: “gracias al Otakufest encontré al amor de mi vida”, “me casé” u “hoy nuestra hija cumple tantos años y la vamos a llevar a ver”.

Para mí es lo máximo pensar que generaciones de gente de Saltillo crecieron con el Otakufest y ahora sus hijos desde chiquitos no van a tener que ocultarse, sino ellos ya pueden tener sus gustos, disfrazarse, cantar, jugar... lo que ellos quieran.

En el Otakufest siempre van a encontrar un lugar de personas como ellos y es muy divertido para la familia.

Y ASÍ LA CULTURA GEEK Y OTAKU YA TIENE UN ESPACIO EN SALTILLO...

Afortunadamente. Se tardaron muchos años. Ya es muy normal que la gente vea caricaturas, tenga en su celular jueguitos. Antes era super raro.

Soy muy feliz de haber sido parte de esto. Yo lo sufrí de primera mano. Te ven extraño, y esto es parte de sentir orgullo, de decir: “yo soy Otaku”.

¿SE ABRIÓ LA PUERTA A NEGOCIOS DE LA RAMA LOCALES?

Claro, 100 por ciento. En aquel entonces, en mi primer evento, nada más hubo dos expositores de saltillo. Eran las únicas tiendas que existían en toda la ciudad y con poquito catálogo.

Ahorita la mitad de mis expositores son de Saltillo.

Tardé muchos años en que hubieran, porque no había nada. O sea, ponle que había una persona que coleccionaba figuritas, pero no que las vendieran. Estoy muy orgullosa de que haya participación saltillense en exposición, no solo en asistencia.

¿CUÁL FUE EL RETO QUE TUVISTE EN LAS PRIMERAS 5 EDICIONES DEL OTAKUFEST?

Yo recuerdo que había mucha gente que nos decían ‘ya hubo mucha gente que lo intentó y falló’.

Para mí era muy frustrante que no creyeran en mí. Lo más difícil era hacer entender que era algo serio y no una chiflazón.

Porque también la gente no dimensionaba lo importante y especial que eran los animes y mangas para nosotros. Porque es una manera de arte. Lo sé porque soy ilustradora. Tiene valores, tiene un trabajo por detrás de artistas que realmente estudian, que dedican a su vida entera a eso.

Es un estilo de vida muy bonito y muy saludable y era muy difícil quitar el estigma.

Es una fuente de inspiración y de valores. Incluso te puede llevar a conocer el mundo como ir a Japón.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL EVENTO?

Son los actores de doblaje, todos crecimos con el anime, escuchar esa voz que te daba esos valores te daba inspiración. Yo veo que les brillan más los ojos al conocer a los invitados.

¿CUÁL CREES QUE ES EL INVITADO MÁS DIFÍCIL DE CONVENCER ASISTIR?

Con todos he batallado, principalmente porque el aeropuerto de Ramos Arizpe no siempre tenía vuelo directo para acá.

Desde que dejaron de haber vuelos directos, tenía que llegar a Monterrey y de ahí transportarlos con un chofer a Saltillo. Desde ahí ahí tienen la desconfianza de las carreteras.

¿CUÁL ES EL INVITADO CON EL QUE HAS ROTO RÉCORD?

Todos han tenido un buen recibimiento.

Pero si hablamos de récords, en el 2023, yo creo que con el youtuber Madhunter. Fue cuando llegó más gente.

LOS CREADORES DE CONTENIDO DEDICADOS A LA CULTURA OTAKU Y GEEK SON PARTE DEL OBJETIVO DEL PÚBLICO...

Sí, llegó un punto donde ya cambia la tecnología y todo. Ahora ya no solo es el actor de doblaje, sino youtubers, animadores o streamers.

Si bien yo ya no soy una chavita, ya crecí, pues me debo a mi publico y tengo que estar al pendiente de lo que están viendo los chicos. Me late la idea que varias generaciones pasen por el Otaku Fest.

¿QUÉ INVITADO TE GUSTARÍA CONSEGUIR?

Me gustaría mucho traer a alguien de Japón, un cosplayer, alguien que cante, o haga doblaje. Traer alguien de allá al final de cuentas viene de allá de Japón.

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS DE ESTE AÑO?

Espero que a la gente le guste mucho. Estoy muy emocionada porque por primera vez en el Otakufest, vamos a rifar un viaje a Japón, si a mí me hubiera tocado me hubiera hecho muy feliz.

Lo hice pensando en que por $150, el chavito podría comprar esa oportunidad. Espero en cada evento poder rifar un viaje.

¿ES DIFÍCIL LOGRAR ESTA META?

Sí es difícil, me tardé 17 años. De entrada, pues las fronteras. Era muy difícil viajar allá. Yo viajé para investigar y ver cómo es el asunto.

¿CÓMO ES EL OTAKU FEST IDEAL PARA TI?

Me encantaría tener un centro de convenciones. Ahorita lo hacemos en el Canacintra, pero mi sueño ideal sería un centro de convenciones de varios pisos, con clima, con un escenario gigante, para poder traer una banda japonesa, tener marcas de los animes como Crunchyroll o Netflix.

Traer un actor de Star Wars, que combina mucho con lo geek, algo internacional. Al final de cuentas somos la capital de Coahuila y somos un punto muy importante y a parte hay mucha gente aquí, mucha gente apasionada, es mi sueño traerle lo que me hubiera gustado traer.

17 AÑOS TE RESPALDAN...

Me quedé acostumbrada a decir “mi evento es pequeño”, pero ya al día de hoy no puedo decir eso porque estaría mintiendo.

De hecho, cuando se me llega a salir me corrigen, me lo dicen los expositores que viajan por todos lados. Deja tú lo grande, sino la organización, la asistencia eso solo lo sabes de gente de afuera.

¿CREES QUE EN SALTILLO SEA UNA MODA LA CULTURA OTAKU Y GEEK?

No creo que sea moda, ya llevamos 17 años, no es una etapa. No solamente vivo de eso, es un evento que me da de comer, pero también le doy trabajo a muchas personas y no tengo ningún plan de retirarme.

Soy una mujer de 34 años que juega videojuegos y tengo mi casa llena de monitos de anime, por eso insisto en que no es una etapa, es un estilo de vida real y me ha dejado muchas cosas buenas y seguramente que otras personas también.

¿QUÉ AMENAZA CULTURAL O ECONÓMICA HAY EN CONTRA DE ESTE TIPO DE EVENTOS?

La amenaza que veo por lo menos aquí en Coahuila es que es extremadamente difícil organizar eventos. Conozco otros organizadores de aquí tanto de otros estados de la República, aquí especialmente parece que te meten el pie para todo.

Es muy triste que no vengo de una empresa grande, o de una empresa millonaria o extranjeros ni nada, sino yo solita. Empecé con mi papá y mis amigos a los 16 años y así sigo.

Mi papá ya no está aquí en Saltillo, pero nunca he tenido una herencia o algo, y aun así meten el pie en todo lo posible. Me da tristeza porque es la misma gente de aquí.

A mi me gustaría si uno viera que ponen ese tipo de limitantes por ejemplo cuando vienen los extranjeros no les dicen nada porque es inversión.

A nosotros eso es lo que me da muchísima tristeza creo que hay un techo de cristal, provocado muchas veces por las mismas autoridades.

Pareciera que quieren que fracases porque si te va bien, entonces el impuesto de este o la multa de esto.

Entre más yo ofrezca más me van a quitar. Para mi ese es realmente el peligro porque el amor y la pasión si puede ser el suficiente motor como lo hago yo, pero si te da para abajo tantas y tantas cosas.

SI PUDIERAS ENVIAR UN MENSAJE A LA ANDREA DE LA PRIMERA EDICIÓN ¿QUÉ LE PODRÍAS DECIR?