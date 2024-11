$!El gobierno dejó el desarrollo de la vivienda a una lógica de mercado: entrevista con Carla Escoffie autora de País Sin Techo

En su libro País Sin Techo , Escoffie indica que la academia no ha sabido comunicar sus investigaciones. “Por eso mucha gente puede percibirlos como temas meramente teóricos, ambiguos, inaccesibles y que no contribuyen a mucho más allá de la autosatisfacción intelectual... Debemos ver la posibilidad de compartir y socializar algunas reflexiones que ayuden a problematizar el contexto actual y no por un tema de exquisitez teórica, sino para consolidar una exigencia social”.

Se habla mucho de la vivienda digna, pero terminamos con fraccionamientos a las orillas de la ciudad, donde los habitantes no se conectan con el resto de la urbe, no hay acceso a transporte público, tampoco plazas adecuadas para recreación, así que ¿qué podemos entender por vivienda digna?

Bueno, realmente ya no hablamos de vivienda digna, a pesar de que la Constitución sigue diciendo “vivienda digna”, sino vivienda adecuada. Y tiene que ser una vivienda que se adecue a las necesidades y condiciones de las personas, porque no tenemos la misma forma de habitar, no tendemos las mismas necesidades habitacionales, no tenemos el mismo contexto en el cual buscamos la vivienda, no tenemos el mismo perfil socioeconómico.