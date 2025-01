“No se ama lo que no se conoce”: aves, naturaleza y arte, el propósito de Daniel Garza Tobón

Siempre me ha gustado la naturaleza, y quise dedicar mi vida a conocerla. No sabía exactamente en qué iba a trabajar, pero quería aprender más sobre ella. Mi mamá era de Colombia, y Colombia es el país con mayor diversidad de aves en todo el planeta. Las veces que visitamos a la familia, me llamó mucho la atención la gran diversidad de aves que veía. Luego, venía a México y veía otras especies diferentes, así que decidí: “quiero conocer más, quiero conocer a las aves”. Así fue como comencé.

Lo mezclé con la fotografía para documentar la biodiversidad y darla a conocer al mundo, como parte de mi labor como biólogo. Quería encontrar una forma de acercar a las personas al mundo natural, y la fotografía me pareció una excelente opción. Me ha ido bien; llevo 30 años dedicándome a esto, he publicado 30 libros, y cerca de 8 mil de mis fotografías han sido publicadas en muchos libros, más de 60 libros de arte fotográfico. Esto me ha permitido seguir dedicándome a viajar por todo México.