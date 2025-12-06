Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Entre rodadas turísticas, disciplina y apoyo comunitario, el Motoclub Camellos busca desmontar los prejuicios que persiguen a los motociclistas. ¿Podrá la sociedad dejar atrás el mito del biker peligroso?

6 diciembre 2025
El motociclismo en México ha cargado durante años con prejuicios que lo asocian con la violencia o la imprudencia en las calles.

Para desmontar esa imagen, Emilio Cervera Gutiérrez, Presidente Nacional del Motoclub Camellos, conversó con VANGUARDIA sobre lo que, asegura, define realmente a la cultura biker: el turismo, el altruismo y una ética de compañerismo que sostiene a la comunidad.

Esa filosofía, afirma, se refleja en cada rodada. El ejemplo más reciente fue el recorrido por Pueblos Mágicos, que concluyó con “saldo blanco”, una muestra —dice Cervera— de que la disciplina y la camaradería, y no el riesgo, son la verdadera bandera del motociclismo responsable.

En materia de seguridad vial, el líder biker urge a las autoridades a exigir una licencia de motociclista que solo se pueda obtener tras aprobar un curso.

“Nosotros podemos ponerles el curso y ya con el curso aprobado que vayan y saquen la licencia, pero no debe de salir ninguna moto de las agencias hasta que no tengan el curso aprobado”, enfatiza.

Más allá del turismo, la organización ha demostrado un profundo compromiso social.

Pero de eso y más va esta charla que sostuvo con A La Vanguardia.

$!Integrantes del Motoclub Camellos posan en su sede en Saltillo, donde refuerzan su filosofía de respeto, disciplina y hermandad dentro de la cultura biker en México.
Integrantes del Motoclub Camellos posan en su sede en Saltillo, donde refuerzan su filosofía de respeto, disciplina y hermandad dentro de la cultura biker en México. Fotografía: Manuel Rodríguez
¿Cuál considera usted que es el mito o el prejuicio al que más se ha enfrentado el Motoclub en cuanto a las calles y las vialidades?
Lo que ha pasado es que en años atrás éramos pocos motociclistas. Hay algunos mitos que la gente ha hecho, por ejemplo, que es muy peligroso. Sabiéndole manejar y conociendo todos los reglamentos de tránsito y todo, pues yo creo que nosotros circulamos igual que un carro.
¿Y también es mito el tema de la violencia? La gente que anda en esto no es violenta.
No. Eso es en las películas. Hay algunos muchachos que están mal informados y se ponen un chaleco y ya se creen que son pandilleros o cosas de esas. Pero no, el motociclismo aquí en México es un motociclismo más que nada de turismo.
Dentro de la filosofía del Motoclub, ¿cuál sería el código de conducta y cómo refleja la cultura biker?
Una de las filosofías que tenemos nosotros muy importante es no faltar el respeto a ningún Motoclub y no faltarle el respeto a nadie nada dentro del Motoclub. Es un código que te hace ser caballero. Ante todo, debemos de ser caballeros.
Aparte de las rodadas, ¿qué tipo de obras sociales o actividades benéficas hace el Motoclub para impactar en la sociedad de manera positiva?
Siempre estamos a la espera de alguien que necesite ayuda. Hemos participado mucho con el Centro de Ayudas Múltiple, donde tienen niños con discapacidad cerebral. También ayudamos mucho a las mujeres con cáncer, Ayuda Rosa. Siempre que nos piden cooperación, siempre ahí estamos.
¿Qué mensaje le daría a los automovilistas y a los peatones para poder tener una mejor convivencia con los motociclistas?
Lo más importante es respetarse. Lo único es el respeto. Hay unos estudios que se hicieron en Estados Unidos: si tú le das el pase a una moto o le das el derecho de pase a un carro, son 3 segundos.

