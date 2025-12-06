Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

El motociclismo en México ha cargado durante años con prejuicios que lo asocian con la violencia o la imprudencia en las calles.

Para desmontar esa imagen, Emilio Cervera Gutiérrez, Presidente Nacional del Motoclub Camellos, conversó con VANGUARDIA sobre lo que, asegura, define realmente a la cultura biker: el turismo, el altruismo y una ética de compañerismo que sostiene a la comunidad.

Esa filosofía, afirma, se refleja en cada rodada. El ejemplo más reciente fue el recorrido por Pueblos Mágicos, que concluyó con “saldo blanco”, una muestra —dice Cervera— de que la disciplina y la camaradería, y no el riesgo, son la verdadera bandera del motociclismo responsable.

En materia de seguridad vial, el líder biker urge a las autoridades a exigir una licencia de motociclista que solo se pueda obtener tras aprobar un curso.

“Nosotros podemos ponerles el curso y ya con el curso aprobado que vayan y saquen la licencia, pero no debe de salir ninguna moto de las agencias hasta que no tengan el curso aprobado”, enfatiza.

Más allá del turismo, la organización ha demostrado un profundo compromiso social.

Pero de eso y más va esta charla que sostuvo con A La Vanguardia.