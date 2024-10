Los paleontólogos aficionados son clave en hallazgos de fósiles de dinosaurios en México: Héctor Rivera, investigador del Museo del Desierto

Coahuila tierra de dinosaurios. Es uno de los eslóganes más utilizados para la atracción de turismo en la entidad. Se debe a los hallazgos que se han realizado en donde científicos han logrado demostrar la existencia de dinosaurios en Coahuila. En Coahuila se ha logrado documentar la existencia de dinosaurios herbívoros y carnívoros. Uno de los descubrimientos dados a conocer este año fue publicado en la revista científica MDPI Diversity, el pasado 1 de septiembre. Se trató de un nuevo dinosaurio, al que se le llamó Coahuilasaurus lipani. En el artículo escrito por Nicholas R. Longrich como primer investigador, junto con Ángel Alejandro Ramírez Velasco, Jim Kirkland, Andrés Eduardo Bermúdez Torres y Claudia Inés Serrano-Brañas, se indica que los sesgos de recolección y preservación han influido para que estas especies sean poco conocidas en México y en el suroeste de Estados Unidos. “La evidencia sugiere cada vez más que distintas especies habitaban el sur de Laramidia”, dice el artículo científico. Sobre este tema platicamos con el doctor Héctor Rivera investigador quien fue parte del primer dinosaurio carnívoro identificado en Coahuila. Comentó que este descubrimiento, de nueva especie, es de gran importancia, ya que es el primer tiranosaurio documentado en Coahuila. Explicó que México había sido como un agujero negro en lo que respecta al estudio de los dinosaurios, ya que en Norteamérica y en Canadá hay más descubrimientos, y sobre este tema platicamos con él. ¿Por qué en México no hay tantos descubrimientos? ¿Falta personal especializado?, ¿Faltan recursos?, ¿Falta una legislación para que no haya recolección que concluya en colecciones privadas? Aquí la entrevista completa.

¿Por qué en México no hay tantos hallazgos como el que en otros países vecinos?

No tiene nada que ver con el recurso humano, sino con la geología. Dentro de la extensión territorial de Canadá y Estados Unidos comprado con México es abismal.

Pero aparte, la geología de Canadá que es donde más se han descubierto ahorita dinosaurios, en la parte de Alberta, y es una llanura por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que las capas geológicas se van quedando una sobre de otra y el animal al morir y actualmente casi queda igual. No hay rompimiento, no hay terremotos, no hay nada. Entonces también cuando descubren un dinosaurio las descubren casi completo.

Si vamos bajando, vamos viendo que ya hay una un levantamiento de montañas. En Canadá empiezan en Las Rocallosas, baja en Estados Unidos y aquí ya se vuelve lo que sería la Sierra Madre Occidental.

Aquí ya tenemos que desde prácticamente Chiapas se empieza a abrir lo que es la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental entonces tenemos estas dos orogenias (levantamiento de montañas) que rompen toda la geología.

Basta ir a Monterrey para darnos cuenta de eso, unas capas que deberían ser horizontales están completamente vertical. Todas las montañas de Monterrey son verticales y eran en su momento capas horizontales, entonces ese movimiento tectónico es terrible para los fósiles, lo destruye por completo.

En México, tenemos dos orogenias que rompen toda la geología: la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Ese movimiento tectónico es terrible para los fósiles, los destruye por completo.

¿Cuáles serían los retos para que se siga generando investigación?

Lamentablemente en México la financiación es muy mala. La ciencia está en el último lugar del gobierno, entonces el recurso siempre será un problema aquí.

Existen lugares como el Museo del Desierto donde no solamente se da el apoyo, sino que también ya por la mera presencia del museo y la exhibición se sabe que es una institución seria, que no va a decir “bueno ahorita tenemos esto, pero ya luego ya no”, como en algunos museos pequeños que casi, casi son el museo particular de alguien y decide abrirlo al público y ya nada más muere la persona y no sé sabe qué sucederá.

Aunque se escuche feo aquí no importan las personas, si uno muere aquí va a seguir la colección para la posteridad.

¿Cómo ha avanzado el nivel de interés y de conciencia en la ciudadanía? ¿Ha habido un boom en el interés general por el descubrimiento de dinosaurios?

Ha habido cambios, interés desde hace 20 años o 30 años. Ha habido muchos se llamaban paleontólogos aficionados.

Estos paleontólogos aficionados eran personas de diversas áreas o sin estudios y demás que solo por placer salían a campo, encontraban un hueso y se lo llevan a su casa, entonces ahora ya saben que eso no se debe de hacer.

De entrada es patrimonio de la Nación y aparte es algo que es del conocimiento de la humanidad y no voy a llevarme un hueso a mi casa solo para yo tenerlo sabiendo que eso puede ser muy de mucha más información en un museo y de mucho más valor.

Además como ellos lo encuentra prácticamente siguen siendo rocas, el valor se lo da la investigación, no el fósil per se.

Hace 20 o 30 años había muchos paleontólogos aficionados que encontraban huesos y se los llevaban a sus casas. Ahora ya saben que eso no se debe hacer.

¿Falta legislación para no depender de la buena voluntad de particulares?

México en materia legislativa está en pañales y hay una situación muy grave por así decirlo, nosotros no podemos hablar de la paleontología sin los colectores particulares, porque la paleontología, hace 20 años, surgió de sus colectores. Entonces, cómo decir voy a legislar. Cómo decirles a esas personas que no pueden colectar, si de ellos salió la paleontología.

Otros países te enfrentan el mismo problema llámese Inglaterra, llámese Canadá. Ellos enfrentan esos problemas. Tienen una legislación, pero siguen teniendo problemas de vandalismo, por ejemplo en Inglaterra siguen teniendo problemas en que de repente encuentran un fósil y ya fue saqueado y ya fue recolectado, hay fósiles muy importantes en colecciones privadas en Inglaterra y están en colecciones privadas y las personas no dejan que se publique.

En Canadá a partir de un tiempo, de los 80 o 90 si mal no recuerdo, sí hizo una ley para que todo fósil es de la Nación.

Suena muy bien en la práctica, pero tienen los mismos problemas, porque ahí está permitida la venta siempre y cuando fuera recolectado antes del año de la legislación. Muchos declaran que fueron donados antes de esa fecha.

Países como Inglaterra y Canadá tienen legislación, pero siguen teniendo problemas de vandalismo. Hay fósiles muy importantes en colecciones privadas y no dejan que se publiquen.

¿A manera de conclusión diría que la concientización es importante, esencial?

Sí. Por ejemplo, la mayoría de los canadienses los donan. No que aquí es como que no quiero que se lo lleven. Si hay resistencia son personas que dicen “que no lo quiero donar”, a veces se logran a veces no. Eso es muy subjetivo.

No podemos forzarlos por ningún lado. Eso tiene que ser voluntario, pero siempre debe de ser algo que venga de las personas entonces si tratamos de trabajar con los coleccionistas privados, hay algunas personas que sí han donado sus piezas, pero también tenemos el otro problema de que quieren que sea publicado. Lo que si podemos darles es una carta de donación.

Cabe mencionar que en Coahuila suma alrededor de 17 especies, mientras que Estados Unidos y China encabeza las listas de más descubrimientos, por poco más de 300.

En Canadá donde se han documentado 88 especies. En el caso de México se tiene potencial por su ubicación, pero la geografía, falta de recursos y coleccionistas privados dificulta la labor.

La paleontóloga mexicana, del Museo del Desierto, Martha Aguillón, quien fue la persona que encontró el resto del primer tiranosaurio en Coahuila, sostiene que es importante conocer qué pasó en la era de los dinosaurios, porque al poder analizarlo comprenderemos nuestro presente y actuar de manera responsable como humanidad.