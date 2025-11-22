Juan Manuel González y Jesús Roberto Díaz impulsan iniciativa pionera en México para regular la IA
Dos jóvenes coahuilenses presentaron ante el Congreso de Coahuila una iniciativa pionera en el país para regular la industria inteligente. La propuesta, basada en estándares como la ISO 42001, busca atender riesgos algorítmicos, garantizar control humano y proteger a trabajadores, empresarios y ciudadanos.
El pasado 3 de noviembre, el abogado y maestro en Derecho Juan Manuel González Zapata, de 30 años, y el ingeniero industrial Jesús Roberto Díaz García, de 26 años, presentaron ante el Congreso de Coahuila una iniciativa pionera en el país para regular la industria inteligente.
Roberto cuenta con 23 certificaciones en sistemas de gestión y actualmente es la única persona en el país certificada en la ISO/IEC 42001, la norma internacional para gestionar riesgos de inteligencia artificial, mientras que Juan Manuel tiene una trayectoria activa en participación ciudadana, sumando seis iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo.
En entrevista con VANGUARDIA, los autores de esta iniciativa explicaron los riesgos que han identificado en el uso de la inteligencia artificial en el sector privado, cómo prevén su impacto futuro y qué los motivó a impulsar esta propuesta legislativa.
