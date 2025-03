Julia Medrano, la investigadora de la Narro (UAAAN) que ayuda a las plantas a enfrentar el cambio climático

Al egresar de la licenciatura, lo único que sabía es que quería dedicarme a actividades medioambientales. Por lo cual me dirigí a la Secretaría de Medio Ambiente a solicitar orientación de cómo podía ejercer en esta área y me dieron el contacto de proyectos de investigación en medioambiente que realizaba la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

No, no lo conocía. En ese entonces, estamos hablando como del 2008, no se tenía mucha relación con la Universidad Antonio Narro. No sabías cómo se podían vincular el conocimiento ni cómo hacer colaboraciones. Ahora está más abierto.