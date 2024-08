¿A qué hora será y que veremos en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024?

Paris awakens for a final Olympic day ☀️

See you tonight at the Stade de France to bring the #Paris2024 Olympic Games to a close in style.



-



Paris s’éveille pour une dernière journée Olympique ☀️

Rendez-vous ce soir au Stade de France pour clôturer en beauté les Jeux... pic.twitter.com/sFEWrPGM11