Acuario, Thermotek o Comex... ¿Cuál es el mejor impermeabilizante para no tener goteras en esta temporada de huracanes?

Las continuas lluvias torrenciales no solo afectan la infraestructura pública, sino que también tienen graves consecuencias para los hogares. Entre los problemas más comunes se encuentran las goteras, que pueden provocar la pérdida de muebles, electrodomésticos y, en casos extremos, comprometer la estructura de las viviendas . Ante esta situación, es crucial que los propietarios tomen medidas preventivas para proteger su patrimonio.

La Importancia de Impermeabilizar el Hogar

Una de las medidas más efectivas para prevenir los daños causados por las lluvias es la impermeabilización del hogar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda realizar este mantenimiento cada 3, 5, 7, 10 o 12 años, dependiendo de la vida útil del producto utilizado. Para ayudar a los consumidores a elegir el mejor impermeabilizante, Profeco realizó un estudio exhaustivo de 15 impermeabilizantes elastoméricos en categoría 3A (con una garantía de 3 años) y en color blanco.

Resultados del Estudio de Profeco

El estudio de Profeco evaluó diversos aspectos de los impermeabilizantes, incluyendo la absorción de agua, la estabilidad en anaquel y la permeabilidad al vapor de agua. Dos productos se destacaron por su excelente desempeño:

1. Acuario Acriterm Blanco: Este impermeabilizante no solo superó todas las pruebas de resistencia y durabilidad, sino que también resultó ser el más económico, con un precio de 871 pesos mexicanos. Profeco lo calificó como la mejor opción del mercado, combinando eficiencia y accesibilidad.

2. PASA Aislaflex Blanco: A pesar de su costo significativamente mayor, superando los dos mil pesos mexicanos, este producto también recibió una calificación de excelencia por su alto rendimiento.

Otro producto destacado fue el impermeabilizante de la marca FESTER, que pasó todas las pruebas y tiene un costo aproximado de dos mil pesos por una cubeta de 19 litros con una duración de tres años. No obstante, es importante no confundirlo con el FESTER A, que aunque tiene un precio similar, no superó varias pruebas de calidad.