Alertan por estafas con Tarjetas de regalo, ¿de dónde viene la preocupación y cómo prevenir?

Páginas como SemRush, Google Play y Amazon, advierten sobre estas dos principales metodologías para obtener saldo de las tarjetas, la preocupación crece en temporadas -como la navideña- donde sus ventas se incrementan.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde es más rápido renovar tu visa americana y como hacerlo sin entrevista?

PREVENIR ESTAFAS CON TARJETAS DE REGALO

1. Revisar que la tarjeta de regalo no esté dañada, es decir, que no tenga roturas, está abierta, cuente con el código sin daños.

2. Nunca utilizar las Tarjetas de Regalo para pagos fuera del sitio web oficial: Google Play, Amazon, Nintendo, Microsoft, etc.

3. NO proporcionar ningún detalle de la Tarjeta de Regalo (como el código de canje) a alguien que no conozcas o en quien no confíes.

Recuerda que las tarjetas de regalo no se pueden canjear por dinero en efectivo, volver a cargar ni reembolsar, a menos que lo exija la ley.