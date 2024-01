¿Buscas trabajo? Harvard revela cómo debe de ser el CV perfecto; conoce cómo hacerlo para conseguir tu trabajo ideal en 2024

Just a reminder of our other social accounts:



Instagram https://t.co/gRberHA3jY

Facebook https://t.co/qLE30Lng6c

LinkedIn https://t.co/KWWcujTzVY

Youtube https://t.co/tKRee9nL1X



And our websites:⁰

Harvard Gazette https://t.co/oFaCjSenng

Website https://t.co/0SI0qxgJXU pic.twitter.com/xNC92qwFc7