¡Cuidado!... Se aproxima la Canícula a México; habrá temperaturas superiores a 45 grados y golpeará a estos estados

Cabe destacar que una ola de calor y la Canícula no son fenómenos idénticos, aunque no coinciden en fechas. Ambos se caracterizan por elevar las temperaturas por encima del promedio en la mayor parte del territorio nacional.

La palabra canícula deriva de la palabra “canes”, que significa “perros”, y su alusión al fenómeno de calor abrasivo tiene una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo.

La canícula se caracteriza por: temperaturas superiores a 37 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados.

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

MITOS Y VERDADES DE LA CANÍCULA

En los medios de comunicación y redes sociales, año con año se difunde la misma información incorrecta y que no tiene validación científica en nuestro país, el cual está directamente relacionado con menor cantidad de lluvias, NO con las temperaturas y, con excepción de los estados del noroeste y norte, el resto de México presenta Canícula.

“Inicia el 12 de julio y finaliza el 20 de agosto”: es falso ya que varía en cada región, además de que es una fecha estadística que no se le puede imponer a la naturaleza y no es pronosticable. Puede iniciar el 1 de julio y extenderse hasta septiembre, o incluso puede no haber, y para determinar su duración en cierto año, sólo se puede hacer posterior a estos meses.

También existe el mito de que no lloverá un solo día, ni una gota, siendo por supuesto falso ya que las precipitaciones siguen presentes pero la cantidad y frecuencia con que se presentan es menor en comparación con junio o septiembre. No obstante, algunos eventos de tormenta pueden ser localmente severos con granizadas y ráfagas de viento.

Durante estos dos meses, los modelos a largo plazo efectivamente muestran déficit de precipitaciones en territorio nacional; sin embargo, durante la segunda quincena de julio es probable que puedan tener mayor extensión/intensidad las tormentas debido a la interacción de un frente frío, ondas tropicales y vaguadas, sistemas que pueden verse fortalecidos por la fase convectiva de la Oscilación de Madden-Julian.

Por ahora, este escenario tiene 25 a 50% de probabilidad de ocurrencia que, de confirmarse, puede resultar muy benéfico especialmente para los estados del norte, ayudando a disminuir la sequía. En el transcurso de agosto, es probable que gradualmente se incrementan las precipitaciones, especialmente regiones del noroeste, occidente, centro y sur.

¿QUÉ HACER ANTE EL FENÓMENO DE LA CANÍCULA?

La canícula es un fenómeno climático caracterizado por un período de calor intenso y seco que ocurre durante la temporada de lluvias, generalmente entre julio y agosto en el hemisferio norte.

Suele durar entre dos y cuatro semanas, y se asocia con temperaturas extremas y reducción de las lluvias. Para manejar este fenómeno de manera efectiva, considera las siguientes recomendaciones:

1. Cuidados Personales

Hidratación: Bebe mucha agua, incluso si no sientes sed. Evita bebidas alcohólicas, azucaradas y con cafeína, ya que pueden deshidratarte.

Vestimenta: Usa ropa ligera, de colores claros y preferiblemente de algodón para mantenerte fresco. Usa sombreros y gafas de sol.

Protección Solar: Aplica protector solar con un alto factor de protección (SPF 30 o más) para evitar quemaduras.

Ventilación: Mantén tu hogar ventilado. Si no tienes aire acondicionado, usa ventiladores y mantén las ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire.

2. Alimentación

Comida Ligera: Consume alimentos frescos, como frutas y ensaladas. Evita comidas pesadas y calientes que pueden aumentar la sensación de calor.

Electrolitos: Incorpora bebidas con electrolitos si estás expuesto al calor durante mucho tiempo para reemplazar los minerales perdidos por el sudor.

3. Cuidado de la Salud

Evita el Sol Directo: Limita la exposición al sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m., cuando la radiación UV es más fuerte.

Descanso: Toma descansos frecuentes si estás trabajando o haciendo ejercicio al aire libre. Busca sombra o lugares frescos.

Síntomas de Golpe de Calor: Esté atento a síntomas como piel caliente y seca, confusión, mareos, náuseas, o pulso rápido. Busca atención médica de inmediato si experimentas estos síntomas.

4. Hogar y Comunidad

Enfriamiento del Hogar: Usa persianas, cortinas o películas reflectantes para reducir el calor en tu hogar.

Dispositivos Electrónicos: Mantén el uso de aparatos electrónicos al mínimo, ya que generan calor.

Ayuda a Otros: Verifica cómo están tus vecinos, especialmente los ancianos o aquellos con problemas de salud, que pueden ser más vulnerables al calor.

5. Medio Ambiente

Cuidado de las Plantas: Riega tus plantas temprano en la mañana o al anochecer para minimizar la evaporación.

Animales: Asegúrate de que las mascotas y el ganado tengan acceso a agua fresca y sombra.

6. Preparación y Prevención

Informarse: Mantente informado sobre las condiciones climáticas y las alertas de calor a través de medios confiables.

Planificación: Planea tus actividades al aire libre para las horas más frescas del día.

Tomar medidas preventivas y mantenerse informado son claves para mitigar los efectos negativos de la canícula. Asegúrate de priorizar la hidratación, la protección solar, y la adaptación de tu entorno para mantenerte seguro y cómodo durante este período de calor extremo.