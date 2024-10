Día de Muertos 2024: ¿Habrá días de descanso obligatorio? Esto dice la SEP y la LFT

Con el inicio de la temporada otoñal, los preparativos para el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, comienzan a tomar forma en todo el país. Esta celebración es una fecha esperada por muchas personas, tanto por su significado cultural como por la posibilidad de días de descanso en los sectores estudiantil y laboral. Sin embargo, la interrogante sobre si el 1 y 2 de noviembre son considerados días de descanso obligatorio aún persiste entre los trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente bajo el artículo 74, se detalla cuáles son los días considerados como de descanso obligatorio para los trabajadores en México. Estos días son aquellos en los que los empleados tienen derecho a un descanso con goce de sueldo. No obstante, ni el 1 ni el 2 de noviembre están contemplados dentro de este listado oficial de días feriados, por lo que, en términos generales, no se consideran como asueto obligatorio.

Esto significa que, salvo en algunas empresas o instituciones que de manera particular deciden otorgar estos días de descanso a sus empleados, el personal laboral no tiene el derecho automático a suspender labores en estas fechas. La decisión sobre si se otorgan o no días libres en esta festividad queda a discreción de cada empresa o institución.

A pesar de ello, noviembre todavía guarda un día feriado obligatorio para los trabajadores en México. Conforme a la LFT, el 20 de noviembre, en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, sí es considerado como un día de descanso oficial para todos los sectores laborales del país. En 2024, este día se recorrerá al lunes 18 de noviembre, como parte de los llamados “puentes”, lo que permitirá a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.