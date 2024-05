¿Día de Star Wars? Por este motivo se celebra internacionalmente el 4 de mayo

Si disfrutas de la vasta cantidad de películas y series de ‘Star Wars’, también conocida como ‘La guerra de las Galaxias’, seguramente encuentras este mes interesante, ya que el 4 de mayo se conmemora el día de Star Wars.

Esta saga de películas fue creada por George Lucas el 23 de diciembre de 1977, inicialmente producidas y distribuidas por 20th Century Fox y desde 2012 por The Walt Disney Company.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL DÍA DE STAR WARS?

El origen de esta peculiar festividad se remonta en el año 1979 por el diario británico London Evening News del 4 de mayo.

Se trataba de una nota de los integrantes del Partido Conservador del Reino Unido celebraban la reciente designación de Margaret Thatcher como primera ministra.

El mensaje contenía un juego de palabras, diciendo: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, haciendo alusión a la famosa frase “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”).