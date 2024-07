¿Ganaste? Conoce cómo cobrar tu premio de la Lotería Nacional: guía paso a paso

Si has sido afortunado y has ganado en alguno de los sorteos de la Lotería Nacional como el Mayor, Zodiaco, Melate, Chispazo, Tris, entre otros, y no sabes cómo obtener tu premio, no te preocupes. En VANGUARDIA MX te proporcionamos una guía detallada sobre los pasos a seguir, sin importar si se trata de un premio grande o un reintegro.

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), conocida como Lotería Nacional, es una institución del gobierno de México encargada de realizar juegos y sorteos legales en el país. Su misión es generar recursos para el bienestar social a través de la venta de billetes y cachitos en diversos sorteos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son las diferencias entre el Sorteo Zodiaco y el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional?