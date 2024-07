La Casa del Dragón: Conoce a todos los dragones y sus Jinetes que se esperan en la Temporada 2

La serie La Casa del Dragón, precuela de la aclamada Game of Thrones, ha capturado la atención de los fanáticos al sumergirse en la rica historia de la Casa Targaryen y sus dragones. Basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie explora los eventos que condujeron a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

Con el estreno de la segunda temporada, algunos fanáticos de la saga se preguntan cuántos dragones aparecen en la trama. Aquí, ofrecemos un recorrido por los dragones más destacados de la serie y sus jinetes. ¡Cuidado! Si no has terminado de ver Game of Thrones o no vas al corriente con la temporada de La Casa del Dragón, esta nota podría contener spoilers.

