¿Mensajes de voz que desaparecen? WhatsApp estrena función para enviar audios que se escuchan una sola vez

CÓMO USAR LOS MENSAJES DE VOZ DE UNA SOLA ESCUCHA EN WHATSAPP

Para mantener la coherencia con la funcionalidad de visualización única de fotos y videos, los mensajes de voz que se escuchan una sola vez estarán marcados con un icono distintivo de “una vez” y solo podrán reproducirse en una ocasión. Al enviar un mensaje de voz, los usuarios pueden activar esta opción deslizando hacia arriba el icono de micrófono, lo que abrirá la grabadora de voz en modo manos libres de WhatsApp.

Una vez activada la función, los mensajes de voz se mostrarán en el chat con el texto “(1) Mensaje de voz”. No es posible reproducirlos ni conocer su duración sin abrirlos, y estos se abren en una ventana aparte. Sin embargo, esta ventana solo se puede abrir una vez, y una vez cerrada, no se puede volver a abrir. Durante el tiempo que está abierta, los usuarios son libres de reproducir el audio cuantas veces deseen, pausarlo, adelantarlo o reproducirlo a mayor velocidad.

La compañía garantiza la privacidad de estos mensajes de voz efímeros al protegerlos contra capturas de pantalla y grabaciones. Además, no se pueden reenviar ni guardar, y una vez que se abre un mensaje, se marca como “abierto” en el chat.

MENSAJES DE WHATSAPP ESTÁN PROTEGIDOS CON CIFRADO EXTREMO

WhatsApp subraya que, al igual que con todos los mensajes personales, los mensajes de voz están protegidos con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. La función de visualización única es un testimonio más de la continua innovación de la empresa en términos de privacidad.

En consonancia con esta función, los archivos multimedia y de audio no se guardan en las carpetas del destinatario y no pueden reenviarse. Si el usuario no abre la foto, el vídeo o el mensaje de voz en un plazo de 14 días, estos desaparecerán automáticamente del chat.