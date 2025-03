Por estas razones te pueden negar el pasaporte mexicano

Tener un pasaporte es un derecho de todos los mexicanos, aunque a muchos pensarán que sólo es cuestión de pagar y llena un formulario, en muchas de las ocasiones no podemos acceder a este documento por la falta de requisitos o situaciones a nuestro alrededor.

¿POR QUÉ PUEDEN NEGARTE EL PASAPORTE?

El pasaporte no es un simple trámite, es un documento oficial que certifica identidad y nacionalidad. No cualquiera lo obtiene si no cumple con los requisitos.

Checa estas razones que podrían frenarlo.

- Documentos falsos o alterados: si en la cita llevas papeles alterados o falsificados, el rechazo es inmediato y puede haber consecuencias legales;

- Información incorrecta: un error de dedo puede costarte la aprobación, cualquier inconsistencia detectada por SRE es motivo de rechazo;

- Restricciones judiciales: si hay una orden que al solicitante impida salir del país, como un proceso legal en curso, el pasaporte queda en pausa hasta aclarar la situación;

- Documentos dañados o incompletos: no lleves el acta de nacimiento rota, borrosa o con tachaduras, ni la credencial del INE a la que ya ni se le ve la foto; todo debe estar en perfecto estado y actualizado;

- Menores sin autorización: para niños y adolescentes, se necesita la firma de ambos padres o tutores; si falta uno o no hay autorización, la solicitud no pasa;

- Deudas por pensión alimenticia: si se deben mensualidades de pensión alimenticia, el solicitante no puede seguir con el trámite del pasaporte hasta que el adeudo quede saldado;

- Duplicidad de documentos: si ya se tiene un pasaporte vigente, no se puede tramitar otro, a menos que haya una razón válida, como robo o extravío.

Revisa que tus documentos estén en orden, sin errores, completos y en buen estado para realizar el trámite del pasaporte.

Mantén tu pasaporte en excelente estado, para ello consérvalo dentro de una funda. Por ejemplo, si estás interesado en tramitar la visa de Estados Unidos, es muy probable que cualquier tipo de mancha, arruga u otro tipo de daño sea motivo suficiente para que las autoridades rechacen tu solicitud.

TE PUEDE INTERESAR: Si tengo mi visa vigente, pero mi pasaporte está vencido, ¿puedo viajar a EU?