¿Por qué mi WhatsApp no funciona? De esta forma podrás saber la razón de la falla

Probablemente, te ha pasado que usando tu WhatsApp de manera habitual de repente se llegue a trabar o en su caso dejar de funcionar. Posiblemente, pensarás el porqué pase esto, por eso te compartiremos el día de hoy algunos tips que te ayudaran a encontrar el motivo de la falla.

En algunas de las ocasiones se deberá por fallas de los servidores de la aplicación, dando como resultado fallas a nivel nacional o mundial de los servicios de la app. Otra posible falla se deberá a tu conexión de internet o datos.

La aplicación suele sacar de forma constante actualizaciones, esto podrá afectar su rendimiento, sin embargo, no significa que sea siempre la culpa de las actualizaciones.

¿POR QUÉ FALLA MI WHATSAPP?

La tecnología al día de hoy ha avanzado a pasos agigantados, pero no evita que ocasionalmente falle, algunos posibles motivos del porqué WhatsApp no funcione será, el no contar con la última actualización de la app.

En el caso de que siga fallando te recomendamos estas alternativas:

Acudir a redes sociales como Facebook o X, comúnmente si hay alguna falla podrás observar en el apartado de las tendencias, si resulta ser una falla masiva, es muy probable que encuentres reportes sobre esto en dichas plataformas.

También puedes visitar la web ‘DownDetector’, que se especializa en la detección de las caídas de los servidores, tales como WhatsApp y otros cientos de servicios en Internet.

Una alternativa a la anterior página podrá ser ‘Is The Service Down u Outage Report’ igualmente te ayudará a comprobar el estatus de los servicios generales de la aplicación de mensajería.

Si aun así sigues presentando problemas te recomendamos acudir con algún técnico o posiblemente sea la excusa para comprar un teléfono nuevo.

HISTORIA DE WHATSAPP

Esta app fue creada por Brian Acton y Jan Koum, en el año 2009. Este mismo año fue lanzada de manera oficial en la App Store de Apple y posteriormente en Play Store para Android.

En 2014 fue comprada por la compañía Meta, de Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, quien también posee Instagram.