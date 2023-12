¿Quién es Krampus, el enemigo de Santa Claus?... Conoce el lado oscuro de la Navidad, la leyenda del malvado demonio que tortura a los niños

Un gordito bonachón cuyo costal está lleno de regalos. Cada Navidad, Santa Claus hace de las suyas y trae regalos a los niños y niñas que se portaron bien en el año, y aunque en México la tradición se enfila un poco más hacia los Reyes Magos y se relaciona más a Papá Noel con una clase más privilegiada, va sumando de a poco adeptos para ser favorito también de los niños y niñas en casa.

Sabemos que para cada personaje lleno de bondad, está uno que definitivamente no está tan relacionado con las buenas acciones. Quizá no lo sabías, pero Santa Claus tiene un enemigo y no es propiamente el grinch. Se llama Krampus y a diferencia de Santa, él es el terror de todo niño.