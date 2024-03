¿Te piden la CURP, acta de nacimiento o necesitas tu recibo de luz?... Estos son los links que siempre debes tener a la mano para descargar los documentos en PDF y hacer pagos o trámites

La vida se ha digitalizado en muchos aspectos, sin embargo los documentos y papeles personales como el acta de nacimiento y la CURP siguen siendo necesarios, pero ahora basta con tener la información al alcance en nuestros celulares y dispositivos electrónicos para obtenerlos.

Con la llegada de nueva tecnología, ya no se tiene por qué hacer una larga fila para obtener estos documentos o para pagar el agua o la luz pues ya puede hacerse en internet. Ya no es imprescindible ir a oficinas y dependencias gubernamentales para saber nuestro número de Seguro Social, nuestra información del Infonavit, nuestro Afore. No: todo está en internet.