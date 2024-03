¿Tienes señal? Usuarios de Telcel reportan fallas en el servicio, no pueden hacer llamadas ni utilizar red 5G

De acuerdo con el sitio DownDetector , cerca de las 11:30 de la mañana, se apreciaron mil 70 reportes donde el 69% de los usuarios afirman no tener señal telefónica , el 21% menciona no tener internet móvil y un 10% indican fallas en sus teléfonos móviles. Destacando la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León , como los estados donde más se presentaron las fallas.

”Telcel se cayó su red no puedo hacer llamadas!”; “Estaba en una platica muy importante y de repente ya no tengo señal @ServicioTelcel”; “Telcel te caíste ???”; “Se murió Telcel y ahora que hacemos?”; ““Creen que si publico que se cayó Telcel ya se pueda levantar??”; ““Yo toda atacada porque mi cel dice sin servicio y me metí a twitter y efectivamente se cayo Telcel” (sic), son algunas de las publicaciones realizadas en X.