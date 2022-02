$!Así es la Ford Ranger Raptor 2022, más potente, tecnológica y mejor en todoterreno (fotos)

Ciudad de México. Ford motor Company acaba de develar la nueva estirpe de su pick up Ranger Raptor 2022, un pick up mediano de alto desempeño que hace gala de una imagen más agresiva, nuevo motor turbo más potente, suspensión mejorada, así como un sistema de tracción permanente de última generación y todo un arsenal tecnológico para dotarlo de un desempeño off road único y excitante.

El ADN de Ford Performance se hace notar en esta nueva generación que ha sido rediseñada para los verdaderos amantes de la aventura todoterreno. Con tecnología más inteligente que permite controlar un hardware nuevo y más resistente, Ford Ranger Raptor combina la potencia pura con precisión mecánica y técnica para crear la Ranger más avanzada de la historia.

“Nos hemos centrado realmente en ofrecer una pick up todo terreno con la nueva generación de Ranger Raptor”, dijo Dave Burn, Ingeniero en jefe del programa de la serie Raptor. “Es significativamente más rápida, tiene un aspecto increíble, está repleta de nuevas características y es la Ford Ranger más resistente que hemos fabricado”.

