Tiguan, mucho más que espacio y precio; soluciona el reto

CDMX.- Para algunos un Tiguan es mucho espacio y precio, mientras que para otros un T-Cross es muy pequeño y sin tanto punch bajo el motor. En ese hueco enorme Volkswagen de México encontró una manera algo imprevista, pero funcional para solucionar el reto. ¿Su nombre? Volkswagen Taos. Lo pusimos a prueba.

Si bien Volkswagen pudo haber haber lanzado un Tiguan corto como el europeo junto al Tiguan Allspace que tenemos en América, desde Alemania pensaron en una solución que se enfocará un poco más en los gustos y necesidades de la zona norte de nuestro continente. Recortando en zonas donde no hay mucho interés, pero aumentando en otras con mayor peso para la región.

Por fuera lleva claramente el lenguaje sobrio de Volkswagen, pero como ya te decía, más adhoc al gusto de esta región. Por eso se nota más cuadrado, con una parrilla algo grande y también con ciertos toques contrastados y oscurecidos para un aire, un pincelazo deportivo.

De serie lleva faros y calaveras LED. Acorde a la versión puede montar rines de hasta 18” como los de este modelo y también un techo panorámico. En una versión tope de gama como la que ves en esas imágenes, también incorpora la franja de luz LED que nace de los faros y llega hasta el emblema en el centro, alineándose a lo más reciente de Volkswagen.

Con 4.4 metros de largo pertenece al segmento de los SUV compactos más pequeños, ese grupo que nació cuando las camionetas de toda la vida empezaron a crecer en exceso. Como sus principales rivales tendrá a otros como Ateca, CX-30, Sportage y Eclipse Cross.

El equipamiento de Taos es una de sus cartas más fuertes pues la marca fue directo a lo que más importa. De primera instancia, tenemos cuadro de instrumentos digital, A/C automático de doble zona, vestiduras en piel sintética, ajuste eléctrico para el asiento del conductor, volante multifuncional, por cierto ya con el nuevo diseño, iluminación ambiental, cargador inalámbrico para smartphone, puertos USB-C y espejo electrocrómico.

En término de acabados es una de las zonas en donde Volkswagen recortó un poco para ofrecer más en otras áreas. Esto lo notaras porque hay un domino de plásticos duros, tanto en tablero, algo en puertas y consola. Esta variante tope, lleva un inserto suave en la parte central del tablero que ayuda a elevar la percepción, pero es claro que por aquí se buscó un poco de ahorro.

En el Volkswagen Taos no tenemos la clásica pantalla de 8” que vemos en Tiguan, Jetta o alguno otro, no. Volkswagen desarrolló en específico para América Latina un sistema con pantalla táctil de 10” llamado Volkswagen Play. Es en HD y tiene una interfaz más amigable, fácil de navegar e incluso conectada si le permites acceso vía el plan de datos de tu celular o el WiFi de tu casa. Así que puedes bajar varias aplicaciones disponibles en tu región tanto de entretenimiento como navegación, etc.

Este sistema también tiene un almacenamiento interno de 10 GB para guardar musica directamente, videos o las apps que te contaba. Incluso el manual de usuario viene integrado y es interactivo para buscar términos con la voz. Vaya, al estar conectado te permite agendar tu cita de servicio o reportar algún problema con el coche. Este sistema se acompaña de un sistema de audio de 8 bocinas de buen sonido, no es un sonido Beats o Fender, pero al menos tiene claridad.

Una ventaja de la plataforma MQB y de darle una carrocería más cuadrada es el espacio y es que a pesar de ser uno de los SUV compactos más pequeños, la realidad es que en cualquier plaza, vas sobrado de espacio. Atrás caben perfecto 3 personas de 1.75 m, el túnel de escape no es tan intrusivo, los asientos son cómodos y la verdad no le veo grandes contras. Tenemos salidas de A/C, descansabrazos y un puerto USB C.