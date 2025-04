¡Fiesta pop! ‘Duelo’ de estrellas en México: Katy Perry y Lady Gaga llegan con sus giras

CAN YOU BELIEVE IT? THE LIFETIMES TOUR BEGINS TONIGHT. pic.twitter.com/pvJoRXWway

‘THE LIFETIMES TOUR’

Ahora nos vamos completamente del otro lado con el espectáculo que Katy Perry ofrecerá en la CDMX, el cual será lleno de color y luz,como siempre ha caracterizado sus presentaciones. Esta vez la ciencia ficción será el tema que abordará en el escenario, concepto que tomó de la película ‘Blade Runner’, la cual ha marcado un hito no sólo en el cine sino en la estética de la moda, donde el neón y la mezcla de texturas son las bases.

Como era de esperarse el anuncio del setlist no fue nada común, ya que lo hizo hace una semana durante su vuelo al espacio a bordo del BlueOrigin NS-31, muy ad hoc con el concepto de su gira, y las canciones son las siguientes: Artificial, Chained to the Rhythm, Teary Eyes,Dark Horse, Woman’s World, California Gurls, Crush, I’m His, He’sMine, Wide Awake, All the Love, E.T., Teenage Dream, Hot n Cold, LastFriday Night, por mencionar algunas.