Abogado de Trump asegura que su cliente puede enfrentar la libertad condicional, pero no será esposado

“El presidente no será esposado”, dijo el abogado a “Good Morning America” de ABC News , aunque no descartó una caminata criminal o una foto policial.

El expresidente Donald Trump no será esposado cuando se entregue la próxima semana, confirmó su abogado hoy.

“Estoy seguro de que tratarán de obtener toda la publicidad que puedan de este asunto”, dijo sobre los fiscales de Manhattan dirigidos por el fiscal de distrito Alvin Bragg detrás de los cargos históricos.

“En lo que respecta a las fotos policiales, estoy seguro de que tratarán de asegurarse de que se diviertan al exhibirlo”.

Aun así, Tacopina enfatizó que el equipo legal aún no sabe exactamente qué hay en la acusación, ni la cantidad exacta de cargos, y mucho menos qué sucederá exactamente cuando el expresidente se entregue.

“Tu conjetura es tan buena como la mía”, le dijo a George Stephanopoulos.

“Esto no tiene precedentes en la historia de este país. No sé qué esperar más que una lectura de cargos”, dijo sobre los primeros cargos contra un expresidente.

“Entiendo que van a estar cerrando cuadras, alrededor del juzgado”, dijo.

Aun así, con el servicio secreto y los funcionarios estatales involucrados, “no creo que vayan a permitir que esto se convierta en un circo”, dijo.

Sin embargo, sí sabe que el equipo de Trump se declarará inocente en la primera oportunidad y “comenzará a hablar sobre la presentación de mociones, lo que haremos de inmediato y de manera muy agresiva”.

Tacopina dijo que Trump está liderando ese cargo.

“Inicialmente, se sorprendió”, dijo Joe Tacopina al programa “Today”. “Después de que superó eso, puso una muesca en su cinturón y decidió: ‘Tenemos que pelear ahora’”.

“Se puso en una postura típica de Donald Trump en la que está listo para ser combativo en algo que cree que es una injusticia.

“Sus rodillas no se doblan... ahora está en la postura en la que está listo para luchar contra esto”.

Cuando se le preguntó si había algún escenario en el que Trump aceptaría un acuerdo con la fiscalía, su abogado dijo con firmeza: “Cero. Cero.”

“El presidente Trump no aceptará un acuerdo de culpabilidad en este caso. No va a suceder, no hay crimen”.