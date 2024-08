Acusan a marinos de atacar patrulla en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron señalados de atacar a una patrulla y de atropellar a un repartidor de comida en los municipios de Guasave y Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con testimonios, esta madrugada, marinos que transitaban en convoy sobre la carretera México-Nogales dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad oficial, cerca de la entrada de la comunidad de Cuatro Caminos en Guasave.

Esto, indicaron, sin mediar palabra o razón aparente, por lo que los agentes solicitaron apoyo a sus compañeros. La unidad recibió al menos 10 impactos de bala y no se reportaron lesionados, ya que en ese momento no había nadie a bordo.

En una rueda de prensa realizada esta mañana, el Alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, indicó que al momento no ha recibido una explicación oficial de parte de la Semar.

“A las 12 de la noche con 5 minutos, recibí una llamada del Comandante Juan de Dios, quien me avisó de este incidente (...) se encontraban dos patrullas de la Policía Municipal, una de ellas con el logo de Policía estatal-Guasave, es una patrulla que es de nosotros, pero en el año de 2017 se entregó a Guasave.

“Se tenía en un proceso de inspección, de vigilancia como se tiene habitualmente. Eran como 10 patrullas (de la Marina) que se supone, hasta donde tenemos conocimiento, no se ha confirmado de parte de ellos, de la Marina. Llegan, no se cuestiona, no se pregunta, simplemente empiezan a disparar, y la patrulla del Municipio de Guasave, con el logo de la Policía Estatal, es la que recibe 10 impactos de bala”, informó.

El Edil refirió que al reprochar los municipales la agresión, los marinos justificaron que los confundieron.

“Afortunadamente ningún elemento salió herido porque se habían bajado de las dos patrullas que estaban en el sitio del ataque, pero solo una fue baleada. Los agentes no estaban ahí”, precisó.

“Se les cuestionó por los agentes mismos que por qué lo hacían, no hubo una respuesta y más tarde se pudo comunicar cuando llegaron más patrullas al lugar, se amplió un poco la información por ellos y llegaron a admitir que había sido una confusión y se retiraron”.

El Alcalde Ahumada Quintero se comunicó con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para enterarlo de lo acontecido.

En otro suceso, Alexis “N”, un repartidor de comida, señaló a elementos de la Marina como responsables de atropellarlo cuando circulaba en el cruce del dren Mochicahui y la Agustina Ramírez, en Los Mochis.

El lesionado no recibió atenciones de marinos, quienes lo abandonaron en el sitio sin detener su marcha, acusaron familiares.

Ante ello, pidieron que esta dependencia se haga cargo de pagar los servicios médicos del joven de 29 años, cuyo estado es reportado como grave.