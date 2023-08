‘Alma seguirá viva mientras alcemos nuestras voces’; Hermana exige justicia por feminicidio y pide respeto

Declaró que la razón del feminicidio no había sido un “crimen pasional” como circulaba en redes sociales y era manejado por la prensa. Enfatizó que el crimen cometido por Hilario “N” debía ser catalogado como feminicidio debido a que ya contaba con un historial previo de acoso.

Según relata, Alma Lourdes, le puso alto a las insinuaciones de septuagenario y le exigió respeto para su otra hermana, quien también trabajaba en el lugar, causando molestia en el hombre que después de ser corrido de la carnicería regresara, esta vez con un arma de fuego para privar de la vida a la joven.

Recordó a su hermana como una mujer trabajadora, honrada y que siempre ponía a su hija sobre todas las cosas, buscando brindarle una mejor vida día con día; “ella es una mujer fuerte, tan fuerte que siempre cuido de nosotras hasta el último momento”, añadió.

Por otro lado, acusó al perpetrador de contar con un apellido reconocido, que lo colocaba en una posición intocable contra los elementos de seguridad. Sin embargo, Hilario “N” ya fue capturado por las autoridades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Acreditan primeros datos sobre feminicidio en ejido de Saltillo; dan al menos tres meses para investigar

HERMANA BRINDA RECOMENDACIONES PARA MEDIOS Y CIUDADANOS

En la publicación señaló que las personas deben de ser responsables de lo que comentan sobre otras personas, ya que “nunca saben cómo una publicación puede afectar a toda una familia, o peor tantito, un comentario sin fundamentos”.

Pidió que se le fuera tratada como una persona y no solamente como una víctima más por los medios de información: “Que no se les olvide que Alma Lourdes seguirá viva mientras alcemos nuestras voces y exijamos justicia”

Resaltó la importancia de las luchas sociales que se han visibilizado en los últimos años y cómo estas responden a problemas sociales que pasan desde hace mucho tiempo en el país y que no han sido solucionadas.

“Señores, por favor, no sigan pensando que las luchas actuales para visibilizar la violencia hacia la mujer no sirven de nada, son luchas justas y necesarias. Visibilicemos que ser mujer, lastimosamente en México, es peor; te convierte en un “blanco” para los otros; te matan por ser mujer y no acceder a los intereses de otros”.

También habló de no dar “demasiado” por trabajos donde el personal no cuente con protección ante casos de acoso o violencia por parte de los clientes o empleados.