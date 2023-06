Amaga Samuel García con expropiaciones a alcaldes del PRI y el PAN por Línea 6 del Metro

Ante la negativa de los alcaldes del PRI y el PAN de conceder los permisos para la Línea 6 del Metro, que abarcaría hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el gobernador Samuel García advirtió que aplicaría expropiaciones.

A través de un video en sus redes sociales, el jefe del ejecutivo estatal aseguró que construcción de la Línea 6 se tiene que hacer porque abarcaría hasta la terminal aérea que recibirá a muchos extranjeros con motivo del Mundial de Futbol 2026 del cual el estado será sede.

“Como países del primer mundo, queremos que el Metro llegue hasta el Aeropuerto”, dijo. Además, agregó que “si dos o tres políticos no le dan los permisos”, va a expropiar.

El jefe del ejecutivo estatal no detalló qué sería lo que va a expropiar, pero destacó que no va a frenar el sueño de llevar el Metro hasta el Aeropuerto “tan solo por unos cuantos”.

“Imagínense: FIFA 2026. Van a llegar millones de extranjeros: holandeses, argentinos, chinos, japoneses, ¿y a poco no les vamos a ofrecer un Metro del Aeropuerto a su hotel?”, planteó.

Señaló que dichos políticos que se niegan a que avance el proyecto no lo van a frenar: “Pues los voy a expropiar ¡total! Un pleito más... No me voy a poner a esperarme, a ver si un alcalde se le ocurre, porque su partido no le deja o no le permite, ayudarme, darme permisos. Las líneas se van a hacer. Punto”, sostuvo.