AMLO acepta que migrantes fueron baleados por la Guardia Nacional; asegura se detendrá a responsables

Al respecto, el mandatario dijo que su administración estará pendiente del avance de la investigación, además, criticó el actuar de la Guardia Nacional.

“No hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, apuntó el mandatario.

La Guardia Nacional ya había reconocido que la madrugada del domingo, elementos de dicha institución dispararon a una camioneta con 14 migrantes a bordo por evadir un control. Según el comunicado divulgado el lunes, abrieron fuego cuando el vehículo había intentando embestirles y vieron en riesgo su integridad.

En la camioneta viajaban nacionales de Cuba y de Ghana, entre ellos dos menores. El fallecido y las personas heridas eran todos cubanos, confirmó una autoridad federal el lunes.

El conductor fue puesto a disposición de la fiscalía, los heridos trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las autoridades como presuntas víctimas de un delito de tráfico de personas. El cadáver del fallecido, un hombre cubano, fue localizado en la parte de atrás de la pick-up con lesiones de arma de fuego.