Esta es la historia del ‘Gallinazo’ del programa de Paco Stanley y Mario Bezares... ¿Qué era la bolsita que se le cayó bailando? (videos)

El grito de “Gallinazooo” era ampliamente conocido, no solo por las personas que presenciaban el programa, sino también hasta por personas que habían tenido poca interacción y disfrutaban la melodía.

“Entonces me tiraba al piso y me revolcaba y hacía reís a Paco y me decía ‘es que eres un baboso, no puede ser’. Y empieza Paco a gritar ‘gallinazo’ y empezaba yo a bailarlo”, narró Bezares.

“Suelo, suelo”, era una de las frases más reconocidas de Stanley al momento del baile para señalar que Bezares debía ir al piso y comenzar con sus movimientos como giros.

Ese mismo show lo llevó a TV Azteca a su programa “Una tras otra” y que estrenó en la cadena del Ajusco en 1998.

La pareja intentó sumar más bailes como La Macarena o el Cangrejito, pero no tuvieron tanto éxito como el Gallinazo que incluso era bailado en antros y fiestas.

¿ERA COCAÍNA LA BOLSITA DEL GALLINAZO?

En 2021, bailarín, conductor y comediante Mario Bezares rompió el silencio pues durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube habló sobre el momento en que mientras bailaba el Gallinazo en el programa ‘Pácatelas’ cayó una bolsa presuntamente con polvo blanco.