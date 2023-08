AMLO acusa ‘cinismo’ luego de reclamo de Norma Piña sobre ‘asfixia’ presupuestal al Poder Judicial

López Obrador señaló, que pese a que apoya la propuesta de reducción, el Ejecutivo no puede hacer ninguna modificación a la propuesta de presupuesto que presente el Poder Judicial, por su autonomía e independencia.

“En la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envié el Ejecutivo y desde luego lo que envían los organismos autónomos. Es su facultad constitucional”, añadió.

“No me va a extrañar que no respeten la Constitución porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, indicó.