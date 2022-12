La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra en insolvencia económica, para evitar usar la palabra quiebra, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Remarcó que esta compañía tiene deudas millonarias con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y saldos pendientes con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la mañanera de este viernes, sin pregunta de por medio, reiteró que su administración no rescatará a la firma de Alonso Ancira, a quien han implicado en el escándalo de sobornos ligado a la brasileña Odebrecht; aunque acotó que debido a su situación no se ha solicitado que pague los adeudos con las instancias federales, pues está de por medio la fuente de trabajo y por la importancia que tiene este planta en Monclova, Coahuila.

“Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos, tenemos casos especiales, por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra de Altos Hornos con deudas en el SAT, en Pemex, la CFE, IMSS y no hemos solicitado el que se paguen todos estas deudas porque está de por medio la fuente de trabajo y por la importancia que tiene este planta en Monclova, pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer. Lo que nosotros estamos recomendando es que entren nuevos socios, que inviertan y que no se arruine esa empresa”.