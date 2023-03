AMLO afirma que Pedro Castillo es el presidente legítimo y legal de Perú

“Desde que llegó (a la presidencia) lo empezaron a acusar y lo tienen en la cárcel, pero sostengo que él es el presidente legal y legítimo, y que padeció de un golpe de Estado de quienes dominan en Perú, la llamada clase política de ese país, defensora de intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.”

Hay un añadido, agregó el titular del Ejecutivo, “que es el que más me indigna, me molesta: el racismo. No aceptan a Castillo porque es serrano, porque es indígena. Es lamentable que esto siga sucediendo en estos tiempos en el mundo, porque no solo es Perú, así fue también lo de Bolivia, independientemente de los intereses, todo eso acompañado, aderezado del racismo”.

