AMLO analizará eliminar el horario de verano, ‘hay malestar entre la población’

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este miércoles en su tradicional conferencia de prensa matutina que se analizará eliminar el horario de verano, debido a que entre la población hay un malestar generalizado por tener que adelantar una hora reloj en el mes de abril.

“Hay malestar entre la población, no se les consultó y no se demostró que realmente haya un ahorro de energía”, indicó AMLO, quien explicó que en los próximos días dará más detalles sobre si en realidad hay o no un beneficio.

“Pronto, ya vamos a tener una respuesta para explicarle bien a la gente, porque desde que estábamos nosotros en la oposición hay malestar en la gente porque no se consultó”, insistió.

