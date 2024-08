Ana Gabriela Guevara niega uso indebido de recursos públicos tras ser captada viajando en primera clase

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo van Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna?

En entrevista con el programa Buen Morning Show de Récord, Guevara negó haber generado cargos extra al erario público, asegurando que no llevó ningún acompañante a París 2024 y que todas las acreditaciones asignadas a la Conade se destinaron al servicio médico que acompañó al equipo mexicano.

“Yo no llevaba familia, no llevaba gente a pasear, no generé ningún gasto extraordinario con cargo al erario”, subrayó Guevara. Explicó que todo el personal acreditado por la Conade estuvo alojado en la Villa Olímpica, y que ella fue la única que permaneció fuera de esta, lo cual, según su testimonio, no implicó costos adicionales.