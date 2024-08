Advierten usuarios en Facebook que Cactus Festival ‘podría cancelarse’, empresa dejó sin reembolso festival en Veracruz

“Oigan, a mi estos me bloquearon porque estaba contestando mensajes de que era estafa e iban a cancelar el conciert o, NO CAIGAN EN SUS 2 X 1, busquen GP PRODUCER, están cancelando este tipo de eventos a 3 días de los eventos y están empezando a tener demandas colectivas”, expresó el perfil Leoslen en Facebook.

¿QUÉ DICEN DEL CACTUS FESTIVAL?

La advertencia comenzó correr como pólvora en Facebook y usuarios de la red social comenzaron a cuestionar ¿por qué la página de Cactus Festival limitó los comentarios?

Fue así que los señalamientos continuaron, como en el grupo Agenda Cultural Saltillo en donde el perfil identificado como Garenari Pozos dijo “GP Producer cancela conciertos con poco tiempo de anticipación no dan reembolso de más de un evento cancelado, no caigan no compren”, relató el perfil con la imagen del line up como advertencia.

Dentro del post se etiquetó al grupo público Summer Fest Veracruz, en donde al ingresar se pueden encontrar decenas de testimonios y acusaciones directas contra la empresa GP Producer, quienes crearon el concepto del Cactus Festival para Saltillo.