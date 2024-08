AMLO y UIF van por Mexicanos Contra la Corrupción; exhiben dinero que recibe de EU

La asociación obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Los apoderados legales son Claudio X. González y María Amparo Casar.

La UIF detalló que los ingresos comenzaron a registrarse a partir de 2016 y hasta 2023 sumaron un monto de 502 millones 588 mil 208 pesos. De 2017 a 2023 MCCI recibió 13, 017 951.50 de cuentas desde Estados Unidos.

ASEGURA AMLO QUE EU FINANCIÓ A ‘GRUPOS OPOSITORES’ CRÍTICOS AL GOBIERNO

López Obrador aseguró que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones mexicanas a través del financiamiento de “grupos opositores” críticos al Gobierno.

El mandatario federal lanzó la acusación en su mañanera, tras anunciar que enviará una nota diplomática a la administración de Joe Biden por entregar recursos a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Esta organización es la que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones políticas electorales y es la que está participando en la guerra sucia contra nuestro movimiento y contra el presidente de México”, acusó AMLO.

“Sostenemos que ellos están financiando todo lo que cuesta la campaña en Internet con la leyenda ‘AMLO narco’, no, ‘presidente narco’, algo así, ‘narcopresidente’”.

“Y también si no tienen nada que ver con el New York Times, con el premio Nobel de periodismo Tim Golden, si la DEA les da información, si la señora Anabel no es agente o informante de la DEA”.

–¿Se podría decir que hubo financiamiento estadounidense para intervenir en la campaña?, se le preguntó.

“Sí, de que intervienen, intervienen, hay que ver cómo lo justifican, ¿cómo justifican que Estados Unidos le dé dinero a esta asociación? y luego, ¿cómo justifica esta asociación el uso de ese dinero?”.

“Porque podrían decir ‘es que el pueblo de México padece de una dictadura y hay persecución a los medios de comunicación, no hay libertades’”.

Previamente, López Obrador anunció que, antes de que termine su sexenio, enviará una nota diplomática a Estados Unidos para reclamar el financiamiento que ese Gobierno ha dado a MCCI.

El mandatario consideró que “es el colmo” que la administración de Joe Biden no haya frenado el envío de recursos a esa organización, a pesar de los reclamos que ha lanzado desde Palacio Nacional, por considerar que se trata de una acción intervencionista.

En 2023, la agencia USAID del Gobierno norteamericano admitió el financiamiento por más de seis millones de dólares a MCCI, organización fundada por el empresario Claudio X. González.

“Lo que sí se va a dar a conocer lo que recibe Claudio X. González de Estados Unidos mañana o pasado, es el colmo que un amigo vecino esté financiando a un grupo opositor”, reclamó AMLO.

“Se le entrega dinero a opositores para calumniar, por qué esa politiquería tan ramplona de tirar la piedra y esconder la mano”.

“Eso debe desaparecer como política en el mundo. Es parte de la decadencia que viven algunos países y actuación de grupos de derecha que son muy corruptos”.

–¿Habrá nota diplomática o alguna reacción sobre este financiamiento?, se le cuestionó.

“Sí va a haber ya, antes de que yo termine porque ya es el colmo, ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan, nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota”, adelantó el mandatario.

“Porque además no sólo es por México, seguro lo están haciendo en otros países financiando a opositores y es una mala costumbre”.

“Con mucho respeto y con deseos de ayudar, eso se debe de desterrar del Gobierno de Estados Unidos, eso los deja muy mal vistos, luego se quejan de que por qué en los pueblos hay antipatías, pero es por eso”.

“Y no es el pueblo de Estados Unidos, no son los ciudadanos de Estados Unidos, es como todo, son las cúpulas que aplican esta política”, explicó.