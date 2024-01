AMLO asegura que se han obtenido $2 billones por combatir a la corrupción

Querétaro, Qro. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en lo que va de su administración el erario público ha podido obtener alrededor de 2 billones de pesos derivados del combate a la corrupción.

Indicó que si bien se han dado actos de este delito en su gobierno, estos se castigan; y rechazó los argumentos que apuntan a que sus hijos pueden estar relacionados con actos de corrupción o tráfico de influencias. “No me quita el sueño ni a ellos tampoco”.

Interrogado en la mañanera —que se realiza en esta ciudad— sobre el tema, el mandatario detalló que la cifra por evitar la corrupción en la administración pública se eleva a cerca de 2 billones de pesos.

“Nada más por no condonar impuestos, calculo un billón; el (combate al) huachicol, 300 mil millones, 307 mil millones. Entonces, sí es bastante. Por eso no es necesario aumentar impuestos ni decretar gasolinazos ni endeudar el país, alcanza el presupuesto”.

Agregó que este año se tienen garantizados los recursos públicos para concluir todas las obras que están pendientes.

Afirmó que si bien en su gobierno se han dado actos de corrupción, estos fueron castigados. “Y no se permite, hemos limpiado de corrupción al gobierno, y el éxito en buena medida del gobierno depende en mucho en no permitir la corrupción. Porque por no permitir la corrupción hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes se iban por el caño de la corrupción”.

Ante los señalamientos contra sus hijos por presuntos actos de corrupción, negocios y tráfico de influencias, el mandatario federal subrayó: “Me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos”.

