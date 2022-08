‘AMLO es un payaso sangrón’.... Carlos Loret de Mola arremete contra López Obrador por deteriorar relación México-Estados Unidos

“Detrás de la payasada de tumbar la Estatua de la Libertad hay un poderoso mensaje que agrede al vecino. Detrás de la fantochada de llevar un trovador para cantarle serenata a la dictadura cubana hay un mostrarse en equipo con los países autoritarios, no con los democráticos. Detrás del “Uy qué miedo”, esa poco sofisticada respuesta de pandillerito adolescente, hay un mensaje de desafío que falta al respeto y resta seriedad”, expresó.

Loret dijo que este tipo de acciones le pueden salir carísimas, no solo a su gobierno sino al país pues la relación bilateral con los Estados Unidos pasa por uno de sus peores momentos.

“¿Será que es el único que no se ha dado cuenta de que sus mofas nos están saliendo carísimas? ¿Será que no se ha dado cuenta de que no es él quien paga los platos rotos al final del camino?

Le relación México-Estados Unidos está pasando por uno de sus peores momentos. La visita a Washington el mes pasado –y lo que vino después de esta– evidenció que han tenido un costo los múltiples desplantes de López Obrador con relación a Estados Unidos, su Presidente y sus políticas. Hasta Canadá se subió al tren de las quejas contra el Presidente de México y su falta de respeto a los acuerdos que firmó”, señaló De Mola.

Carlos Loret advirtió que este tipo de actitudes con los miembros del T-MEC, como el ´boicot’ a la Cumbre de las Américas, podrían derivar en una sanción económica al país, que tampoco pasa por un buen momento económico.

“Las sanciones podrían alcanzar los 30 mil millones de dólares y con ello la reforma energética se convertiría en una más de las carísimas necedades del Presidente: un aeropuerto que no tiene vuelos, un tren que ya salió al triple de caro, una refinería que no refina pero sí costó el doble, y la más reciente inversión “voluntariamente a fuerza” de mil 500 millones de dólares en la frontera como mea culpa por su boicot a la Cumbre de las Américas”, apuntó.