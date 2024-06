AMLO pide a la ‘marea rosa’ a recomponerse

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a la organización “Marea Rosa” a “recomponerse” y de nueva cuenta lanzó un llamado para que hagan una autocrítica de lo que pasó en el proceso electoral.

“Ya quiero que se componga el agrupamiento conservador que llamaron marea rosa, para que haya contrapesos como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante”, mencionó el mandatario en su conferencia matutina.

“No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años, vamos a volver. No, no, no, hay que seguir adelante”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

Desde el Salón Tesorería el presidente volvió a criticar al empresario Claudio X. González y señaló que no se debe cuentas “a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso”.

“¡Además cuánto dinero invertido, millones de dólares! Y además millones de mentiras, control casi absoluto de los medios de comunicación”, reprochó el mandatario y recordó que durante las campañas se intensificó una “guerra sucia” en la que lo acusaron de ser “narco presidente”.