AMLO rechaza recomendación de la CIDH de suspender sección en “La Mañanera”

“Este espacio se enfoca en contrarrestar la información que cuestiona o critica la gestión gubernamental, por lo que tiene el potencial de convertirse en una instancia oficial de defensa del propio Gobierno frente a la crítica, con más semejanzas a la propaganda que a la verificación de información”, señala el informe de la Comisión Interamericana.

López Obrador planteó que en lugar de eliminar esta sección de su conferencia matutina debería de desaparecer la OEA, a la que calificó como una “organización palera” que no sirve para nada, la cual solo se ha dedicado a avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legales.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO pide a ‘corcholatas’ esperar para fijar reglas en Morena rumbo al 2024

“Quieren los de Almagro (Luis Almagro, secretario general de la OEA) quieren que desaparezca la sección de `Quién es quién en las Mentiras, Ustedes ¿qué opinan? Claro que no, ya está. Pero miren, qué injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de interés creados”, mencionó.

“Yo les recomiendo que desaparezca la OEA que no sirve para nada ¿Sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que el organismo no tiene ninguna autoridad moral, ni política. “No hace falta, no, no, ni conviene pues responderles, están muy desacreditados”, dijo