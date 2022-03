AMLO ‘recomienda’ a Juan Collado reparar el daño para salir de la cárcel

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la conferencia mañanera que pidió que el abogado Juan Collado Mocelo repare el daño para poder salir de la cárcel.

“Cuando me plantearon que si había posibilidad de que él pudiera defenderse y saliera de la cárcel, incluso sus hijos por respeto a la familia, yo lo que dije es que repare el daño, que devuelvan el dinero”, reiteró.

“No sé si antes de eso o después de eso, me mandó a decir que quería él entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos del avión presidencial y a la persona que me dijo, dije no”, narró el mandatario.

El pasado domingo, el diario Reforma reportó que Collado Mocelo denunció al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a tres abogados más y a un operador financiero por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

El abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos para que librara la prisión. Además, afirmó que un grupo de abogados le pidieron vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, reveló el periódico.

Durante la conferencia matutina de este lunes, López Obrador subrayó que la FGR debe investigar los hechos.

“Tiene que llegar a un acuerdo con la fiscalía de reparación de daños. Y por ley, la fiscalía, todo lo que recupera, lo tiene que entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, comentó López Obrador.

“Si hay esta denuncia que se investigue, que la misma fiscalía investigue si el señor fue como dice, sobornado o amenazado o extorsionado”, aseveró.

Igualmente, declaró que el retorno del dinero del caso de Juan Collado, ayudaría al gobierno por los ingresos que representa esta posible reparación del daño.

“Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, de que independientemente del castigo jurídico, legal, que deben recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero”, afirmó.

Asimismo, comentó que el fiscal Alejandro Gertz debe actuar en función de las pruebas que tenga y añadió que “no se puede señalar a nadie si no hay pruebas”, las cuales no pueden ser notas o reportajes periodísticos, pues de considerar estas “ya me hubiesen fusilado”.

“Si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría, pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes”.

“Yo diría que sí, que devuelvan... lo mismo el señor de Pemex, Lozoya, que devuelvan el dinero, eso es lo más importante”, añadió.

Scherer Ibarra fue consejero jurídico del Ejecutivo federal desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia en septiembre de 2021.

